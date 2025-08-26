Muere querido integrante fundador de Los Rieleros del Norte

Ciudad de México.- El regional mexicano perdió a uno de sus pilares.

Manolo Morales, fundador de Los Rieleros del Norte y figura clave en la consolidación del sonido norteño tradicional, falleció el 25 de agosto en Pecos, Texas, a los 72 años.

La noticia fue confirmada por la agrupación a través de un emotivo comunicado en Instagram, donde lo recordaron como uno de “Los Rieleros Originales”.

Más que músico, Morales fue considerado por sus compañeros como guía, amigo y familia. “Era y siempre será uno de Los Rieleros Originales”, expresaron. El mensaje, cargado de nostalgia, también reconoció los altibajos vividos en la banda, pero celebró los logros compartidos, los premios, los récords y los recuerdos que “todos olvidamos demasiado rápido”.

Su influencia se extendió más allá de Los Rieleros. En 2003 fundó El Primo Manolo y sus Rieleros, con quienes continuó su legado musical. Aunque no se han revelado las causas de su muerte, su impacto permanece vivo en decenas de álbumes, éxitos radiales y presentaciones que marcaron época.

Los Huracanes del Norte también se unieron al homenaje: “Su legado vivirá por siempre en la música y en nuestros corazones”.