Muere querido actor de telenovelas

Buenos Aires.- El mundo del espectáculo argentino se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento del reconocido actor Alberto Martín, a los 81 años, el sábado por la tarde. La noticia fue anunciada por el productor teatral Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial del Multiteatro en X: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia.”

Luis Alberto Di Feo, conocido artísticamente como Alberto Martín, nació el 8 de mayo de 1944 en San Martín, Buenos Aires. Desde muy joven demostró su pasión por la actuación, debutando a los seis años en la película "La Muerte está Mintiendo" (1950). Su prolífica carrera, que abarcó más de siete décadas, lo consolidó como una figura emblemática del cine, la televisión y el teatro argentino.

Martín destacó como galán en los años '70, protagonizando telenovelas como "Me Llaman Gorrión" y "Nacido Para Odiarte", y participó en series icónicas como "Su Comedia Favorita" (1965), "Gutierritos" (1975), "Los Hijos de López" (1979-1980), "Solamente Vos" (2013) y "Los Ricos No Piden Permiso" (2016). En cine, brilló en películas como "Brigada en Acción" (1977) y "¡Qué Linda es mi Familia!" (1980), mientras que en teatro participó en obras como "La Jaula de las Locas" y Mi Querido Mr. New York". En los últimos años, se destacó como cocinero en el programa "Mañanísima" (El Trece, 2024), conducido por Carmen Barbieri, donde su carisma y química con la presentadora conquistaron al público.

El actor enfrentó serios problemas de salud en los últimos años. En 2021, fue operado de urgencia por un tumor en el ojo derecho, un diagnóstico que enfrentó con optimismo: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito… había que quitarlo o quitarlo”, declaró en su momento. Sin embargo, su estado de salud se deterioró progresivamente, y en los últimos días estuvo internado por una enfermedad terminal que avanzó rápidamente, según informaron fuentes cercanas.