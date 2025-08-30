Muere querida conductora de televisión tras sufrir un infarto

Nueva York.- El mundo del periodismo estadunidense está de luto tras la repentina muerte de Celeste Wilson, presentadora de noticias del canal 16 WAPT, afiliado a ABC, a los 42 años. La comunicadora falleció el miércoles 27 de agosto debido a un ataque al corazón, según confirmó el medio en un comunicado.

Celeste Wilson, originaria de Nueva Orleans, Luisiana, había comenzado recientemente su labor como presentadora de fin de semana en 16 WAPT. A pesar de su breve tiempo en la estación, sus colegas destacaron su profesionalismo, calidez y dedicación al periodismo.

Wilson inició su carrera en la radiodifusión en la filial de CBS en Monroe, Luisiana, tras graduarse de la Universidad Estatal Northwestern. Posteriormente, obtuvo una maestría en periodismo en la Universidad Estatal de Arizona. A lo largo de su trayectoria, colaboró con importantes canales locales como KARK 4 News en Arkansas (afiliada a NBC) y KNOE en Luisiana (afiliada a CBS), además de ser una de las dos presentadoras estatales de un programa semanal en una red de PBS.

Wilson, madre de un hijo, tenía un fuerte compromiso con su fe, su familia y su comunidad, según su biografía en el sitio web de 16 WAPT. Su pasión por el periodismo y su conexión con Mississippi dejaron una marca imborrable en quienes la conocieron.