Muere querida actriz que actuó junto a Gael García en 'Me estás matando, Susana'

Ciudad de México.- La actriz española Verónica Echegui falleció el domingo 24 de agosto a los 42 años en Madrid, tras una batalla privada contra el cáncer. Reconocida por su sensibilidad artística y versatilidad, Echegui protagonizó la cinta Me estás matando, Susana (2016) junto a Gael García Bernal, basada en la novela Ciudades desiertas de José Agustín.

Su trayectoria incluyó papeles memorables en Yo soy la Juani, Katmandú y El patio de mi cárcel, además de incursiones como directora, siendo galardonada con el Goya en 2022 por el cortometraje Tótem Loba.

La noticia ha generado una ola de homenajes en el mundo del cine ibérico, donde colegas y fanáticos destacaron su autenticidad, compromiso social y talento inigualable.