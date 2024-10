Muere Mitzi Gaynor, estrella de 'South Pacific'

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Mitzi Gaynor, la efervescente bailarina y actriz que interpretó a Nellie Forbush en la película de 1958 “South Pacific” (“Al sur del Pacífico”) y apareció en otros musicales con Bing Crosby, Frank Sinatra y Gene Kelly, falleció. Tenía 93 años.

Gaynor, una de las últimas sobrevivientes de la llamada edad de oro del musical de Hollywood, murió de causas naturales en Los Ángeles el jueves por la mañana, confirmaron sus antiguos representantes, René Reyes y Shane Rosamonda, en un comunicado a The Associated Press.

“Al celebrar su legado, ofrecemos nuestro agradecimiento a sus amigos y fanáticos y a las innumerables audiencias que entretuvo a lo largo de su larga vida”, dijeron Reyes y Rosamonda en un comunicado conjunto. “Su amor, apoyo y aprecio significaron mucho para ella y fue un regalo que sostuvo su vida”.

Su carrera en el entretenimiento abarcó ocho décadas en el cine, la televisión y el teatro, y apareció en varias películas notables, incluidas “We’re Not Married!” (“No estamos casados”) y “There’s No Business Like Show Business” (“Luces de candilejas”), pero su papel más famoso fue en “South Pacific”.

La versión cinematográfica de “South Pacific” recibió tres nominaciones a los Premios de la Academia y ganó por mejor sonido, mientras que Gaynor fue nominada a mejor actriz para un Globo de Oro.

El papel de la enfermera Nellie, creado en Broadway por Mary Martin, era buscado con entusiasmo por las estrellas de Hollywood. Sinatra ayudó a Gaynor a conseguirlo.

Gaynor protagonizaba con él “The Joker Is Wild” (“La máscara del dolor”), cuando tuvo la oportunidad de hacer la audición para el letrista Oscar Hammerstein II. Pero era el mismo día en que estaba programada para su escena más importante con Sinatra. Cuando ella le explicó su situación, Sinatra le dijo: “No te preocupes, cambiaré el horario”.

Hammerstein quedó impresionado con Gaynor, que ya había obtenido la aprobación del director Josh Logan y del compositor Richard Rodgers. Fue elegida junto a Rossano Brazzi, acerca de quien cantó en “I’m in Love with a Wonderful Guy”.

“South Pacific” no fue el punto de inflexión en su carrera que Gaynor esperaba que fuera, y cambió su enfoque del cine a la televisión, haciendo apariciones tempranas en la serie de variedades de Donald O’Connor “Here Comes Donald” y en “The Jack Benny Hour” de CBS. En octubre de 1959, fue la única mujer en ser estrella invitada junto a Sinatra, Crosby, Dean Martin y Jimmy Durante en el especial de ABC “The Frank Sinatra Timex Show”.

Más adelante en su carrera, Gaynor se reinventó a sí misma como artista escénica. Bajo la dirección de su esposo y mánager, Jack Bean, protagonizó su propia revista musical que tuvo un gran atractivo en los teatros de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia.

Se convirtió en la artista femenina mejor pagada de Las Vegas y fue la primera mujer en recibir el trofeo del gobernador de Las Vegas a la “Artista Estrella del Año” en 1970.

Cuando salió de gira con una orquesta completa, bailarines y personal detrás del escenario se volvió demasiado difícil de manejar y costoso. Gaynor redujo entonces producción, convirtiéndola finalmente en un espectáculo de una sola mujer. Continuó de gira todos los años hasta 2002, cuando la enfermedad de Bean requirió una pausa.

“Me encanta salir de gira, lo he estado haciendo gran parte de mi vida”, dijo Gaynor en una entrevista en 2003. “Volvemos a los mismos lugares, es como visitar amigos. Después del espectáculo, la gente viene detrás del escenario al camerino y renovamos la amistad. Enviamos casi 3 mil tarjetas de Navidad cada año”.

Nació en Chicago el 4 de septiembre de 1931, su nombre verdadero era Francesca Marlene de Czanyi von Gerber (Mitzi es diminutivo de Marlene), su familia tenía inclinaciones musicales, y comenzó a cantar y bailar a una edad temprana.

En una entrevista con AP en 2003, Gaynor dijo que tenía un recuerdo claro de su debut en el teatro. Había tomado clases de ballet y claqué y a los 7 años estaba programada para una rutina de claqué en el recital de la escuela de baile. Había olvidado ir al baño, y cuando se enfrentó al público, se formó un charco en el escenario.

“Salí corriendo del escenario, pataleando y gritando”, recuerda. “Pero recibí un gran aplauso. Así que me sequé y me puse un poco de lápiz labial. Después de que la siguiente chica hizo un hula con porras y se resbaló en el suelo mojado, salí y dije: ‘Ahora estoy bien. ¿Puedo hacerlo?’. ¡Y recibí aplausos!”

Gaynor y Bean se casaron en 1954 y en 1960 compraron una espaciosa casa en el centro de Beverly Hills que se convirtió en su hogar hasta la muerte de él en 2006. Rara vez aparecían en eventos de Hollywood, preferían entretener a algunos amigos cercanos. La pareja no tuvo hijos.