Muere Joseph Lelyveld, exeditor ejecutivo de The New York Times

Joseph Lelyveld, un periodista de carrera que pasó de copista a corresponsal extranjero y editor ejecutivo del New York Times y ganó un premio Pulitzer por un libro de no ficción, murió el viernes. Tenía 86 años.

Lelyveld falleció en su casa de Manhattan debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson, dijo al periódico Janny Scott, su pareja de toda la vida y ex reportera del Times.

“Cerebral e introspectivo, el Sr. Lelyveld fue durante casi cuatro décadas uno de los periodistas más respetados de Estados Unidos, un aventurero trotamundos que informó desde Washington, Congo, India, Hong Kong, Johannesburgo y Londres, ganando elogios por su prolífico y perspicaz trabajo. artículos”, informó el Times en un artículo sobre su muerte.

Lelyveld fue contratado por el Times como copista en 1962 y ocupó varios puestos periodísticos. Fue editor ejecutivo de 1994 a 2001, y se jubiló una semana antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Durante su mandato en ese puesto, “The Times ascendió a niveles récord de ingresos y ganancias, amplió su número de lectores nacionales e internacionales, introdujo fotografías en color en la portada, creó nuevas secciones y marcó el comienzo de la era digital con un sitio web del Times y un sitio web redondo. operaciones de noticias las 24 horas”, dijo el periódico.

Lelyveld supervisó el periódico mientras cubría historias importantes, desde el atentado de Oklahoma City y el juicio de OJ Simpson hasta los escándalos de abuso sexual de la Iglesia Católica y las elecciones presidenciales de 2000 ganadas por George W. Bush.

El Times ganó varios Pulitzers bajo su dirección, y él mismo ganó un Pulitzer en 1996 por su libro de no ficción “Move Your Shadow: South Africa, Black and White”.

Lelyveld se jubiló en 2001, pero regresó dos años después para desempeñarse brevemente como editor ejecutivo interino después de las renuncias del editor ejecutivo Howell Raines y el editor gerente Gerald Boyd a raíz del escándalo de plagio de Jayson Blair.

Los empleados actuales y anteriores acudieron a las redes sociales para elogiar a Lelyveld el viernes.

“Él guió gentilmente mi carrera en el Times y se aseguró de que tuviera la mejor atención cuando estaba bastante enfermo. Estaré siempre en deuda con este gran periodista e incluso mejor hombre. Profundo respeto”, publicó el escritor senior Dan Barry en X, anteriormente conocido como Twitter.

Lelyveld nació en Cincinnati en 1937 y vivió en varios lugares antes de establecerse con su familia en el Upper West Side de Manhattan. Era el mayor de tres hijos de Arthur Lelyveld, rabino y activista de derechos civiles, y Toby Lelyveld, ex actriz y estudiosa de Shakespeare, informó el Times.

Se graduó de la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y de Harvard, donde obtuvo una licenciatura en literatura e historia inglesas y una maestría en historia estadounidense, según el Times. Más tarde obtendría una maestría en periodismo en Columbia.

En sus memorias de 2005, “Omaha Blues: A Memory Loop”, Lelyveld dijo que tenía una habilidad especial para recordar nombres y otra información.

“Me resultó útil contar las historias de otros, que es lo que eventualmente hice para ganarme la vida”, escribió. "Podía recordar hechos oscuros, hacer conexiones intuitivas y hacer las preguntas correctas".

A Lelyveld le sobreviven Scott, dos hijas de su matrimonio con Carolyn Fox, quien murió en 2004, y una nieta.