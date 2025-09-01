Muere Graham Greene, actor en 'Danza con Lobos' y 'Crepúsculo'

Toronto.-El actor canadiense Graham Greene, referente de la representación indígena en Hollywood, falleció a los 73 años tras una larga enfermedad. Greene murió en un hospital de Toronto, confirmó su agente, quien lo describió como “un hombre de ética y carácter que será eternamente extrañado”.

Nacido en la reserva de Ohsweken, Ontario, Greene inició su carrera en el teatro y debutó en televisión en 1979.

Su salto a la fama llegó en 1990 con Danza con Lobos, donde interpretó a Kicking Bird, papel que le valió una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto.

A lo largo de su carrera, participó en películas emblemáticas como:

Thunderheart (1992)

Maverick (1994)

The Green Mile (1999)

The Education of Little Tree (1997)

The Twilight Saga: New Moon (2009)

En televisión, destacó en la serie de ciencia ficción Defiance, donde interpretó a Rafe McCawley. También prestó su voz al personaje de Lluvia Repentina en el videojuego Red Dead Redemption 2, consolidando su presencia en narrativas contemporáneas.

Greene fue miembro de la Orden de Canadá y recibió múltiples reconocimientos por su contribución al arte y la cultura indígena. Su partida deja un vacío en la industria, pero su legado permanece como símbolo de dignidad, representación y talento.