Muere el 'Príncipe de las Tinieblas', Ozzy Osbourne

John Michael “Ozzy” Osbourne, conocido mundialmente como Ozzy Osbourne y apodado el "Prince of Darkness", murió hoy, rodeado del cariño de su familia, según confirmó un comunicado oficial de los medios británicos The GuardianCadena SERThe Times.

Su muerte ocurre solo semanas después de su último concierto con Black Sabbath, celebrado el 5 de julio de 2025 en Villa Park, Birmingham, donde la formación original de la banda se reunió por primera vez en 20 años en un evento titulado Back to the Beginning The SunWikipediaWikipedia.

Trayectoria y legado

Ozzy nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra. Fue vocalista fundador de Black Sabbath en 1968, banda que definió el heavy metal con clásicos como Paranoid, Iron Man y War Pigs WikipediaCadena SERThe Guardian. Tras su expulsión en 1979, desarrolló una exitosa carrera como solista con discos icónicos como Blizzard of Ozz y Diary of a Madman WikipediaNew York Post.

Además, alcanzó gran popularidad mediante el programa de telerrealidad The Osbournes, donde su familia compartió su vida cotidiana ante millones de espectadores The SunNew York Post. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos y fue reconocido como una figura clave del metal New York PostWikipedia.

Salud y concierto final

En 2020 fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson, lo que limitó sus giras durante los últimos años. A pesar de ello, logró ofrecer su concierto final el 5 de julio de 2025, sentándose en un trono en el escenario mientras interpretaba temas como Paranoid con la formación original de Black Sabbath. La gala fue considerada por muchos como “el mejor show de heavy metal de todos los tiempos” The SunWikipediaCadena SER.

El evento recaudó alrededor de £140 millones, donados a organizaciones como Cure Parkinson’s, el Hospital Infantil de Birmingham y Acorns Children’s Hospice Wikipedia. Se espera que en 2026 se lance una película del concierto titulada Back to the Beginning: Ozzy's Final Bow, junto con su edición en DVD y Blu‑ray Wikipedia.

Reacciones familiares

La familia de Ozzy, incluyendo su esposa Sharon y sus hijos, expresó su dolor por la pérdida y pidió respeto por su intimidad en este difícil momento The SunThe Times. Superviviente tras numerosas controversias, adicciones, operaciones y un accidente de cuatrimoto que agravó su salud tras 2019, Ozzy siguió siendo un símbolo de resiliencia en la música Page SixNew York Post.

Su legado como pionero del metal y figura cultural global lo consolida como una de las voces más influyentes del rock, dejando una marca indeleble en seguidores y artistas de todo el mundo.