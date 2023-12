Muere el poeta británico Benjamin Zephaniah

Londres.- Benjamin Zephaniah, un poeta, activista político y actor británico que se inspiró enormemente en sus raíces caribeñas, falleció. Tenía 65 años.

Zephaniah murió el jueves después de que le diagnosticaran un tumor cerebral hace ocho semanas, dijo su familia en un comunicado en Instagram.

"Lo compartimos con el mundo y sabemos que muchos estarán conmocionados y entristecidos por esta noticia", dijo la familia. “La esposa de Benjamín estuvo a su lado en todo momento y estuvo con él cuando falleció”.

Zephaniah, que nació en Birmingham, en el centro de Inglaterra, el 15 de abril de 1958, tenía una presencia ingeniosa y a menudo provocativa en los medios británicos, además de actuar regularmente en reuniones y manifestaciones políticas.

Ampliamente reconocible por sus largas rastas y su acento local, Zephaniah nunca tuvo reparos en defender sus puntos de vista sobre la intolerancia, el racismo, los refugiados, las revoluciones y la alimentación saludable. Podría decirse que fue el poeta más conocido en Gran Bretaña de su tiempo, tanto en casa actuando en aulas escolares como en grandes mítines políticos.

"Lo admiraba, lo respetaba, aprendí de él, lo amaba", dijo el autor y poeta británico Michael Rosen.

Hijo de un empleado postal de Barbados y de una enfermera jamaicana, Zephaniah se imaginó a sí mismo como un poeta desde muy joven, pero tuvo problemas en la escuela debido a su dislexia. Lo expulsaron a los 13 años, no sabía leer ni escribir, y aprendió a hacer ambas cosas cuando era adulto.

Cuando tenía 20 años, viajó a Londres, donde se publicó su primer libro, “Pen Rhythm”. Posteriormente escribiría colecciones centradas en temas particulares, incluido el sistema legal del Reino Unido y la ocupación israelí de los territorios palestinos.

Su escritura fue a menudo clasificada como poesía dub, que surgió en Jamaica en la década de 1970 combinando ritmos de reggae con un mensaje político contundente. También fue un prolífico poeta infantil y miembro fundador del Black Writers' Guild, que dijo estar de luto por la pérdida de un amigo profundamente valorado y un titán de la literatura británica.

Desde 2011, era catedrático de escritura creativa en la Universidad Brunel, en el noroeste de Londres, donde era profesor. Brunel describió a Sofonías como un “tesoro nacional” y elogió la “inmensa contribución” que hizo a la vida universitaria.

Zephaniah también obtuvo títulos honoríficos de varias universidades británicas.

Tenía una variedad de talentos, que demostró actuando con el grupo “The Benjamin Zephaniah Band” y actuando en los últimos años en el popular drama televisivo de la BBC “Peaky Blinders”. Su programa de televisión “Life and Rhymes” en Sky Arts, que mostró creatividad lírica, ganó un Bafta, el equivalente británico de los premios Emmy, al programa de entretenimiento del año en 2021.

En 2003, Zephaniah rechazó la oferta de convertirse en Oficial de la Orden del Imperio Británico, u OBE, debido a su asociación con el imperio británico y su historia de esclavitud.

“He estado luchando contra el imperio toda mi vida, he estado luchando contra la esclavitud y el colonialismo toda mi vida, he estado escribiendo para conectarme con la gente, no para impresionar a los gobiernos y la monarquía, entonces, ¿cómo podría entonces ir y aceptar un honor? eso pone la palabra imperio en mi nombre”, dijo. "Eso sería hipócrita".

Su autobiografía de 2018, “La vida y las rimas de Benjamin Zephaniah”, narra su vida desde los sistemas de sonido de Birmingham hasta el escenario mundial. Fue nominada a autobiografía del año en los Premios Nacionales del Libro de Gran Bretaña.

Hablando ese año, Zephaniah dijo que creía en cambios radicales en la sociedad, incluida la gente que se controla a sí misma.

“Soy anarquista. Creo que esto hay que derribarlo. Creo que debemos empezar de nuevo. No creo que necesitemos gobiernos ni el tipo de modelos que tenemos”, dijo a Channel Four News. "Pero también soy consciente de que no vamos a lograrlo ahora".

Durante su carrera musical, Zephaniah trabajó con la fallecida cantante irlandesa Sinead O'Connor en "Empire" y con el músico británico Howard Jones y el baterista Trevor Morais en su álbum "Naked".

Zephaniah también fue un apasionado partidario y embajador del equipo de fútbol de la Premier League, Aston Villa, el club más exitoso de Birmingham.