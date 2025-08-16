Muere el actor Tristan Rogers

Melbourne.- Tristan Rogers, quien interpretó al legendario Robert Scorpio en "General Hospital" de ABC, falleció el viernes, menos de un mes después de su aparición especial en la telenovela. Tenía 79 años.

“Toda la familia de 'General Hospital' está desconsolada por el fallecimiento de Tristan Rogers”, declaró Frank Valentini, productor ejecutivo del programa, en un comunicado. “Tristan ha cautivado a nuestros fans durante 45 años y Port Charles no será lo mismo sin él (ni sin Robert Scorpio)”.

Nacido en Melbourne, Australia, Rogers incursionó en la actuación a principios de sus veinte años, tocando la batería en una banda de rock con un grupo de amigos. No tuvieron éxito, así que Rogers recurrió al trabajo en publicidad y al modelaje para ganar dinero. Cuando la banda se disolvió, Rogers decidió probar suerte en la actuación. Tras varios papeles en Australia, también trabajó como DJ y finalmente se mudó a Los Ángeles para intentar abrirse camino en Hollywood. Comentó que al principio los directores de casting se sintieron decepcionados por su acento, pero finalmente consiguió un papel de dos días en "General Hospital" en 1980.

"En ese momento no tenía idea de lo grande que era el programa", le dijo Rogers a su compañero actor de "General Hospital", Maurice Benard, en el programa de YouTube "State of Mind with Maurice Benard" en 2022.

“No tenía nombre. Me trajeron expresamente para golpear al héroe, Luke (interpretado por Anthony Geary), y luego desaparecer”, dijo Rogers. Su primer día estaba a punto de terminar cuando la entonces productora ejecutiva Gloria Monty le preguntó si quería quedarse. No tenían ningún personaje escrito para él, así que durante tres semanas Monty le pidió que simplemente apareciera en escenas “con aspecto furtivo y sospechoso” hasta que idearan una trama. Se decidió que interpretaría a un espía conocido como “CK8” y finalmente le pusieron el nombre de Robert Scorpio. El personaje permanecería como un personaje fijo en Port Charles durante el resto de la vida de Rogers, incluso cuando ya no formaba parte del reparto.

El romance intermitente de Scorpio con el personaje de Emma Samms, Holly Sutton, siguió siendo uno de los favoritos de los fans. Scorpio también tuvo un romance y muchas historias con otra espía, Anna Devane, interpretada por Finola Hughes. Scorpio y Devane tuvieron una hija, Robin, interpretada por Kimberly McCullough. Samms regresó a la serie el otoño pasado, donde se reveló que Scorpio era el padre de su hija adulta, Sasha Gilmore (interpretada por Sofia Mattson).

Rogers y Samms dejaron el programa juntos en noviembre de 2024 en escenas grabadas con un guiño a "Casablanca". Él regresó al programa en julio para un episodio cuando Sasha llegó a su casa en Francia con su bebé recién nacido. Entonces se reveló que Rogers tenía cáncer de pulmón.

Otros trabajos de Rogers como actor incluyen "Belleza y Poder", "La joven y el inquieto" y "Studio City", por la que ganó el premio al mejor actor de reparto en una serie dramática digital en los Premios Emmy Diurnos. Le sobreviven su esposa, Teresa Parkerson, una hija y un hijo.