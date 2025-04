Muere el actor Edgar Frías semanas después de la muerte de su hijo por cáncer

Ciudad de México.– La Asociación Nacional de Actores dio a conocer la muerte del actor mexicano Edgar Frías Font a semanas después de haber ocurrido la muerte de su hijo Axel, quien perdió la guerra en contra del cáncer.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Edgar Frías Font ‘Edgar Font’, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, se lee en la publicación a través de las diferentes redes sociales.

“Mi niño en un mes se me fue. Perdió la batalla contra el cáncer. Fue diagnosticado el 15 de enero, pero desafortunadamente la leucemia en hombres adolescentes ataca muy agresivo. Siempre fue atleta, pero nunca entenderemos el por qué a él”, compartió Claudia Aline, esposa de Edgar, hace unas semanas en redes.

El adolescente, quien se encontraba haciendo sus pininos en un programa de televisión junto a su padre, murió un mes después de ser diagnosticado con leucemia.

La actriz reapareció en su cuenta oficial de Instagram en medio del dolor que embarga su corazón para compartir unas palabras por el eterno descanso de su esposo.

"No sé por qué la vida me está jugando esta mala pasada, no sé qué me quiere enseñar, pero mi esposo se fue a cuidar a su hijo pequeño, mi compañero de vida no pudo con el dolor de haber perdido a su pequeño. Estaremos en capillas señoriales para quienes deseen acompañarlo, acompañarnos y abrazar a su familia".