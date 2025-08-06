Muere Eddie Palmieri, pionero del jazz y primer latino en ganar un Grammy

Nueva Jersey.- Eddie Palmieri, el músico vanguardista que fue uno de los artistas más innovadores de la rumba y el jazz latino, falleció a los 88 años.

Fania Records anunció el fallecimiento de Palmieri el miércoles por la noche. Su hija, Gabriela, declaró al New York Times que su padre falleció ese mismo día en su casa de Nueva Jersey tras una larga enfermedad.

El pianista, compositor y director de orquesta fue el primer latino en ganar un premio Grammy y ganaría siete más a lo largo de una carrera que abarcó casi 40 álbumes.

Palmieri nació en el Spanish Harlem de Nueva York el 15 de diciembre de 1936, en una época en la que la música se consideraba una vía de escape del gueto. Comenzó a estudiar piano a temprana edad, al igual que su famoso hermano Charlie Palmieri, pero a los 13 años, empezó a tocar timbales en la orquesta de su tío, dominado por el deseo de tocar la batería.

Finalmente abandonó el instrumento y volvió a tocar el piano. «Soy un percusionista frustrado, así que me desquito con el piano», dijo el músico en su biografía en internet.

Su primer premio Grammy llegó en 1975 por el álbum “The Sun of Latin Music” y continuó lanzando música hasta los 80 años , actuando durante la pandemia de coronavirus mediante transmisiones en vivo.

En una entrevista de 2011 con The Associated Press, cuando le preguntaron si le quedaba algo importante por hacer, respondió con su habitual humildad y buen humor: «Aprender a tocar bien el piano... Ser pianista es una cosa. Ser pianista es otra».

Los inicios de la carrera de Palmieri y su triunfo en los Grammy

Palmieri incursionó en la música tropical como pianista durante la década de 1950 con la Orquesta de Eddie Forrester. Posteriormente se unió a la banda de Johnny Seguí y a la de Tito Rodríguez antes de formar su propia banda en 1961, La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana.

La Perfecta fue la primera en incorporar una sección de trombones en lugar de trompetas, algo poco común en la música latina. Con su sonido único, la banda se unió rápidamente a las filas de Machito, Tito Rodríguez y otras orquestas latinas de la época.

Palmieri produjo varios álbumes con los sellos Alegre y Tico Records, incluyendo el clásico de 1971 "Vámonos pa'l monte", con su hermano Charlie como organista invitado. Charlie Palmieri falleció en 1988.

El enfoque poco convencional de Eddie sorprendería a los críticos y fanáticos nuevamente ese año con el lanzamiento de “Harlem River Drive”, en el que fusionó estilos negros y latinos para producir un sonido que abarcaba elementos de salsa, funk, soul y jazz.

Más tarde, en 1974, grabó "El Sol de la Música Latina" con el joven Lalo Rodríguez. El álbum se convirtió en la primera producción latina en ganar un Grammy.

Al año siguiente grabó el álbum “Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico”, considerado por muchos fanáticos como una joya de la salsa.

Un embajador global del jazz latino

En la década de 1980, ganó dos premios Grammy más, por los álbumes "Palo pa' rumba" (1984) y "Solito" (1985). Unos años más tarde, introdujo a la vocalista La India al mundo de la salsa con la producción "Llegó La India vía Eddie Palmieri".

Palmieri lanzó el álbum "Obra Maestra" en el año 2000, que lo unió al legendario Tito Puente, fallecido ese mismo año. Fue un éxito de crítica y ganó dos premios Grammy. El álbum también fue elegido como la producción más destacada del año por la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico.

Durante su dilatada carrera, participó en conciertos y grabaciones con la Fania All-Stars y Tico All-Stars, destacándose como compositor, arreglista, productor y director de orquesta.

En 1988, el Instituto Smithsonian grabó dos conciertos de Palmieri para el catálogo del Museo Nacional de Historia Americana en Washington.

En 2002, la Universidad de Yale le otorgó el premio Chubb Fellowship, un premio habitualmente reservado para jefes de estado internacionales, en reconocimiento a su labor en la construcción de comunidades a través de la música.

En 2005, debutó en la Radio Pública Nacional como presentador del programa “Caliente”, que se transmitió por más de 160 estaciones de radio a nivel nacional.

Trabajó con músicos de renombre como el timbalero Nicky Marrero, el bajista Israel “Cachao” López, el trompetista Alfredo “Chocolate” Armenteros, el trombonista Lewis Khan y el bajista puertorriqueño Bobby Valentín.

En 2010, Palmieri dijo que se sentía un poco solo musicalmente debido a la muerte de muchos de los rumberos con los que disfrutaba tocar.

Como embajador musical, llevó la salsa y el jazz latino a lugares tan lejanos como el norte de África, Australia, Asia y Europa, entre otros.