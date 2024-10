Muere Cissy, madre de Whitney Houston

Los Ángeles.- Cissy Houston, una artista de soul y gospel ganadora de dos premios Grammy que cantó con Aretha Franklin, Elvis Presley y otras estrellas y conoció el triunfo y la desilusión como madre de Whitney Houston, falleció. Tenía 91 años.

Cissy Houston murió el lunes por la mañana en su casa de Nueva Jersey mientras recibía cuidados paliativos por la enfermedad de Alzheimer, informó su nuera Pat Houston a The Associated Press. La aclamada cantante de gospel estaba rodeada de su familia.

“Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia”, dijo Pat Houston en un comunicado. Agregó que las contribuciones de su suegra a la música y la cultura popular son “incomparables”.

“La Madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá en el primer plano de nuestros corazones”.

Houston, que desde muy joven fue intérprete de iglesia, formó parte de un grupo familiar de gospel antes de abrirse paso en la música popular en los años 60 como miembro del destacado grupo de acompañamiento The Sweet Inspirations, junto con Doris Troy y su sobrina Dee Dee Warwick. El grupo cantó coros para una variedad de cantantes de soul, entre ellos Otis Redding, Lou Rawls y The Drifters. También cantaron coros para Dionne Warwick.

Entre los muchos créditos de Houston se incluyen “Think” y “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” de Franklin, “Brown Eyed Girl” de Van Morrison y “Son of a Preacher Man” de Dusty Springfield. The Sweet Inspirations también cantaron en el escenario con Presley, a quien Houston recordaría con cariño por cantar gospel durante los descansos de los ensayos y decirle que era “una ardilla”.

“Al final de nuestro compromiso con él, me dio una pulsera con mi nombre grabado en el exterior”, escribió en sus memorias “How Sweet the Sound”, publicadas en 1998. “En el interior de la pulsera había grabado su apodo para mí: Squirrrelly”.

The Sweet Inspirations tuvieron su propio single en el top 20 con el tema soul-rock “Sweet Inspiration”, realizado en el estudio de Memphis donde Franklin y Springfield, entre otros, grabaron éxitos y lanzaron cuatro álbumes solo a fines de los años 60. El grupo apareció en “Brown Eyed Girl” de Van Morrison y cantó coros para The Jimi Hendrix Experience en la canción “Burning of the Midnight Lamp” en 1967.

La última actuación de Houston con The Sweet Inspirations se produjo después de que el grupo subiera al escenario con Presley en un espectáculo en Las Vegas en 1969. Su última sesión de grabación con el grupo se convirtió en su mayor éxito de R&B "(Gotta Find) A Brand New Lover", una composición del equipo de producción de Gamble & Huff, que apareció en el quinto álbum del grupo, "Sweet Sweet Soul".

Durante ese tiempo, el grupo ocasionalmente realizaba conciertos en vivo con Franklin. Después del éxito del grupo y de cuatro álbumes juntos, Houston dejó The Sweet Inspirations para seguir una carrera en solitario donde prosperó.

Houston se convirtió en una cantante de sesión muy solicitada y grabó más de 600 canciones de múltiples géneros a lo largo de su carrera. Su voz se puede escuchar en pistas junto a una amplia gama de artistas, entre ellos Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack y Whitney Houston.

Cissy Houston continuó completando varios discos, entre ellos “Presenting Cissy Houston”, “Think It Over” de la era disco y los álbumes gospel ganadores del Grammy “Face to Face” y “He Leadeth Me”.

En 1971, la voz característica de Houston apareció en el álbum solista de Burt Bacharach, que incluye “Mexican Divorce”, “All Kinds of People” y “One Less Bell to Answer”. Interpretó varios clásicos, incluida la exitosa canción de Barbra Streisand, “Evergreen”.

Nunca lejos de su natal Nueva Jersey o de sus orígenes musicales, Houston presidió durante décadas el Coro Inspirador Juvenil de 200 miembros de la Iglesia Bautista New Hope de Newark, donde Whitney Houston cantó cuando era niña.

Cissy Houston diría que había desalentado a su hija de dedicarse al mundo del espectáculo, pero estuvieron unidas en la música durante gran parte de la vida de Whitney, desde la iglesia hasta las actuaciones en el escenario, pasando por la televisión, el cine y el estudio de grabación. El ascenso de Whitney parecía inevitable, no sólo por su evidente talento, sino por su origen: Dionne y Dee Dee Warwick eran primas, Leontyne Price, una prima lejana, y Franklin, una amiga íntima de la familia.

Whitney Houston hizo su debut en la televisión nacional cuando ella y Cissy Houston cantaron un popurrí de éxitos de Franklin en “The Merv Griffin Show”. Cissy Houston cantó coros en el primer álbum homónimo de Whitney, multiplatino, y las dos compartieron el papel principal en “I Know Him So Well”, del éxito de ventas de 1987 “Whitney”.

Solían cantar juntas en conciertos y aparecieron en la película de 1996 “The Preacher’s Wife”. Sus momentos más imborrables probablemente surgieron del video de uno de los mayores éxitos de Whitney de mediados de los 80, “Greatest Love of All”. Fue filmado como un homenaje madre-hija, que termina con una alegre Whitney saliendo del escenario del Teatro Apollo de Harlem y abrazando a Cissy Houston, que estaba de pie entre bastidores.

Pero los problemas con las drogas dañaron la voz y la reputación de Whitney y finalmente acabaron con su vida: fue encontrada muerta en una bañera de Beverly Hills el 11 de febrero de 2012. Cissy Houston culparía a su marido Bobby Brown por haber caído tan “profundamente” en las drogas, escribiendo en las memorias de 2013 “Remembering Whitney”. Brown reconoció sus problemas con las drogas, pero desestimó a sus suegros en una entrevista de 2016 con Larry King.

Cissy y Whitney Houston tuvieron una dinámica complicada por momentos: Whitney apodaba a su madre “Big Cuda”, como en el caso de la barracuda. ​​Cissy describió en sus memorias que su hija era “mala” y “difícil” a veces, pero escribió que “casi siempre”, su hija era “la persona más dulce y amorosa de la sala”.

En 2015, Cissy Houston estaba de duelo nuevamente cuando su nieta Bobbi Kristina Brown , la única hija de Bobby Brown y Whitney Houston, fue encontrada inconsciente en una bañera, pasó meses en coma y murió a los 22 años.

Cissy Houston estuvo casada brevemente con Freddie Garland en la década de 1950; su hijo, Gary Garland, fue base de los Denver Nuggets y luego cantó en muchas de las giras de Whitney Houston. Cissy Houston estuvo casada con el padre de Whitney, el ejecutivo de entretenimiento John Russell Houston, de 1959 a 1990. Además de Whitney, los Houston también tuvieron un hijo, Michael.

Cissy Houston nació como Emily Drinkard en Newark, la menor de ocho hijos de un trabajador de fábrica y una ama de casa. Tenía solo 5 años cuando ella y tres hermanos fundaron los Drinkard Singers, un grupo de gospel que duró 30 años, actuando en el mismo cartel que Mahalia Jackson, entre otros, y lanzando el álbum de 1959 “A Joyful Noise”.

Más tarde dijo que hubiera estado feliz de seguir en el gospel, pero John Houston la animó a aceptar trabajos de estudio. Cuando la estrella del rockabilly Ronnie Hawkins (junto con el baterista Levon Helm y otros futuros miembros de The Band) necesitaban una voz extra, Cissy Houston intervino.

“Quería terminar mi trabajo y hacerlo rápido. Estaba allí, pero no tenía que ser parte de ellos. Estaba en el mundo, pero no era del mundo, como dijo St. Paul”, escribió Houston en “How Sweet the Sound”, recordando cómo pronto comenzó a trabajar con los Drifters y otros cantantes.

“Al menos en el estudio de grabación vivíamos juntos como Dios quiso que lo hiciéramos. Algunos días pasábamos allí 12 o 15 horas juntos”, escribió. “Las barreras superficiales de la raza parecían desmoronarse mientras trabajábamos codo con codo creando nuestras pequeñas obras maestras del pop”.

Pat Houston dijo que está agradecida por las muchas lecciones valiosas que aprendió de su suegra. Dijo que la familia se siente “bendecida y agradecida” de que Dios le haya permitido a Cissy pasar tantos años con ella.

“Nos conmueve su generoso apoyo y sus muestras de cariño durante este momento de profundo dolor”, dijo Houston en nombre de la familia. “Solicitamos respetuosamente nuestra privacidad durante este momento difícil”.