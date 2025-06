Muere Alfred Brendel, pianista reconocido por su interpretación de Beethoven

Londres.- Alfred Brendel, pianista y poeta reconocido por su interpretación refinada de Beethoven a lo largo de una carrera de seis décadas, falleció este martes en su hogar en Londres. Tenía 94 años.

La muerte de Brendel fue anunciada por la agencia de relaciones públicas Bolton & Quinn.

Brendel nació en la actual República Checa y dio su primer recital en Graz, Austria, en 1948 a los 17 años. Su concierto final fue con la Filarmónica de Viena en el Musikverein el 18 de diciembre de 2008.

En una entrevista de 2012 para el Festival de Verbier, Brendel expresó: “Crecí en una familia que no tenía inclinaciones musicales, artísticas ni intelectuales, así que tuve que descubrir muchas cosas por mí mismo. Era una persona joven que en los primeros años de su veintena no pensaba que tenía que lograr algo en cinco años, sino que pensaba que me gustaría poder hacer ciertas cosas cuando tuviera 50. Y cuando cumplí 50, me dije a mí mismo que en realidad había hecho la mayoría de las cosas que quería hacer”.

Brendel también fue elogiado por sus interpretaciones de Mozart, Schubert, Liszt y Haydn. Grabó las 32 sonatas para piano de Beethoven tres veces, y las interpretó durante un mes en el Carnegie Hall de Nueva York en 1983, entre 77 recitales en 11 ciudades durante la temporada 1982-83. Repitió las sonatas nuevamente en el Carnegie a lo largo de tres temporadas en la década de 1990.

The Associated Press escribió durante el ciclo de los 90: “Con guiños al público y movimientos de manos demostrativos, tiene una manera juguetona que contrarresta sus interpretaciones serias y contemplativas”.

Nació el 5 de enero de 1931 en Wiesenberg, Moravia del Norte, Brendel estudió piano en Zagreb, Yugoslavia, con Sofia Dezelic y luego en el Conservatorio de Graz con Ludovika von Kaan. También tomó lecciones de composición con Artur Michl. Sus estudios fueron interrumpidos cuando él y su madre huyeron mientras el ejército ruso invadía durante la Segunda Guerra Mundial.

Recordó durante una conferencia después de su retiro: “Cuando cumplí 16 años, mi profesor de piano me dijo que ahora debía continuar por mi cuenta y dar un primer recital público. También debía hacer audición para el gran pianista suizo Edwin Fischer, lo cual hice al año siguiente. Tres de sus clases magistrales, a las que asistí durante los festivales de Lucerna, dejaron un impacto que perdura hasta el día de hoy. También conocí a Eduard Steuermann, alumno de Busoni y Schoenberg. Aparte de estos encuentros, estudié por mi cuenta”.

Brendel había vivido en Londres desde 1971. Recibió diez nominaciones al Grammy, escribió varios libros, incluyendo una colección de poemas llamada “Cursing Bagels”.

En una entrevista de 2012 con el Festival de Verbier, Brendel comentó: “Solía vivir una doble vida. También soy una persona literaria que da conferencias, lecturas de mis poemas y enseña”.