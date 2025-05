Muere Alf Clausen, compositor que escribió música para 'Los Simpson'

Foto: Associated Press

Los Ángeñes.- Alf Clausen, el compositor ganador del premio Emmy cuya música acompañó de manera esencial las travesuras animadas de “Los Simpsons” durante 27 años, falleció.

Su hija, Kaarin Clausen, declaró a The Associated Press que Alf Clausen falleció el jueves en su casa de Los Ángeles tras luchar contra la enfermedad de Parkinson durante casi una década. Tenía 84 años.

Clausen, que también compuso la música de series de televisión como “Moonlighting” y “Alf” (“no tienen relación”, solía bromear), fue nominado a 30 premios Emmy, 21 de ellos por “Los Simpsons”, y ganó dos veces.

Al Jean, uno de los primeros guionistas de “Los Simpson” y una de las figuras creativas clave del programa en la década de 1990, dijo en una publicación en X Friday que “Clausen era un hombre increíblemente talentoso que hizo mucho por Los Simpson”.

Mientras que Danny Elfman escribió la canción principal del programa, Clausen se unió a la serie animada de Fox creada por Matt Groening en 1990 y proporcionó esencialmente toda su música hasta 2017, componiendo casi 600 partituras y dirigiendo la orquesta de 35 piezas que la tocó en el estudio.

Sus colegas dijeron que su música era un componente clave de la comedia del programa, pero Clausen creía que la mejor manera de respaldar los chistes de Homero, Marge, Bart y Lisa era hacer la música lo más directa posible.

“Este es el trabajo soñado para un compositor”, declaró Clausen a Variety, la primera publicación que informó sobre su muerte, en 1998. “Matt Groening me dijo desde el principio: 'No somos una caricatura. Somos un drama donde los personajes están dibujados. Quiero que le pongas música como a un drama'. Yo pongo música a las emociones de los personajes, no a los momentos de acción específicos que aparecen en pantalla”.

Groening, en una entrevista de 1996, lo llamó “uno de los tesoros no reconocidos del programa”.

Clausen nació en Minneapolis y creció en Jamestown, Dakota del Norte. Se graduó del Berklee College of Music en 1966 y se mudó a Los Ángeles en busca de una carrera musical.

En la década de 1970 fue director musical en varios programas de variedades de televisión, incluido “Donny & Marie”.

Clausen trabajó como orquestador para el compositor Lee Holdridge en sus partituras para películas de la década de 1980, incluidas “Splash” y “The Beastmaster”.

Fue Holdridge quien primero consiguió el trabajo de composición en “Moonlighting”, la serie de comedia romántica policial de ABC de finales de los 80 protagonizada por Bruce Willis y Cybil Shepherd, pero le entregó la tarea a Clausen, quien recibiría seis nominaciones al Emmy por su música.

Clausen ganó sus premios Emmy por “Los Simpsons” en 1997 y 1998 y también ganó cinco premios Annie, que honran el trabajo de animación en cine y televisión.

Fue despedido de "Los Simpson" en 2017 para recortar gastos, lo que provocó la indignación de sus colaboradores y fans. Presentó una demanda por su despido.

A Clausen le sobreviven su esposa Sally, sus hijos Kaarin, Scott y Kyle, sus hijastros Josh y Emily, y 11 nietos.