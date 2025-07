Muere Alan Bergman, letrista ganador del Oscar que coescribió 'The Way We Were'

Los Ángeles.- Alan Bergman, el letrista ganador del Oscar que formó junto a su esposa, Marilyn, una asociación duradera y amorosa que produjo éxitos clásicos como "How Do You Keep the Music Playing?", "It Might Be You" y el clásico "The Way We Were", ha fallecido a los 99 años.

Bergman falleció el jueves por la noche en su casa en Los Ángeles, según informó el portavoz de la familia, Ken Sunshine, en un comunicado el viernes. El comunicado decía que Bergman había sufrido problemas respiratorios en los últimos meses "pero continuó escribiendo canciones hasta el final".

Los Bergman se casaron en 1958 y permanecieron juntos hasta la muerte de ella, en 2022. Con colaboradores que iban desde Marvin Hamlisch y Quincy Jones hasta Michel Legrand y Cy Coleman, fueron una de las asociaciones más exitosas y prolíficas de su tiempo, proporcionando letras y ocasionalmente música para cientos de canciones, incluyendo temas de películas que se hicieron tan famosos como las propias películas. Frank Sinatra, Michael Jackson, Tony Bennett y muchos otros artistas interpretaron su material, y Barbra Streisand se convirtió en una colaboradora frecuente y amiga cercana.

Al combinar el sentimiento de Tin Pan Alley con el pop contemporáneo, los Bergman crearon letras conocidas por millones, muchas de las cuales no habrían reconocido a los escritores si hubieran pasado junto a ellos. Entre sus obras más famosas: el dúo de Streisand y Neil Diamond "You Don't Bring Me Flowers", el favorito de Sinatra "Nice 'n' Easy" y los temas de las comedias de los años 70 "Maude" y "Good Times". Sus composiciones para películas incluyen "In the Heat of the Night" de Ray Charles de la película del mismo nombre; "The Windmills of Your Mind" de Noel Harrison, de "The Thomas Crown Affair" ("El caso Thomas Crown"; así como "It Might Be You" de Stephen Bishop, de "Tootsie".

Todo el mundo parecía cantar y llorar con "The Way We Were", un favorito instantáneo grabado por Streisand para el drama romántico de 1973 del mismo nombre que coprotagonizó con Robert Redford. Con la tierna y agridulce melodía de Hamlisch, era esencialmente una canción sobre sí misma: una balada nostálgica sobre la nostalgia, un inolvidable homenaje a la incertidumbre del pasado, comenzando con una de las estrofas iniciales más famosas de la historia: "Recuerdos / iluminan los rincones de mi mente / brumosos recuerdos de acuarela / de cómo éramos".

"The Way We Were" fue la canción más vendida de 1974 y le valió a los Bergman uno de sus tres Oscar, los otros fueron por "Windmills of Your Mind" y la banda sonora de "Yentl", la película dirigida por Streisand en 1983. A veces, los Premios de la Academia podían confundirse con una exhibición de los Bergman. En 1983, tres de los nominados a mejor canción presentaron letras de los Bergman, quienes recibieron 16 nominaciones en total.

Los Bergman también ganaron dos Grammy, cuatro Emmy, recibieron numerosos honores por su trayectoria y homenajes de artistas individuales, incluido el álbum de 2011 de Streisand con canciones de la pareja, "What Matters Most". En "Lyrically, Alan Bergman", Bergman se encargó él mismo de las voces. Aunque son más conocidos por su trabajo en el cine, los Bergman también escribieron el musical de Broadway "Ballroom" y proporcionaron letras para la sinfonía "Visions of America".

Sus propias vidas parecían rimar. No se conocieron hasta que fueron adultos, pero nacieron en el mismo hospital de Brooklyn, con cuatro años de diferencia; se criaron en el mismo vecindario de Brooklyn, asistieron a los mismos conciertos infantiles en el Carnegie Hall y se mudaron a California en el mismo año, 1950. Fueron presentados en Los Ángeles mientras trabajaban para el mismo compositor, pero en diferentes momentos del día. Su cortejo real fue en parte una historia de música. Fred Astaire era el cantante favorito de Marilyn en ese momento y Alan Bergman coescribió una canción, "That Face", que Astaire accedió a grabar. Con el acetato en mano, Bergman se apresuró a casa para contarle la noticia a Marilyn, y luego le propuso matrimonio.

Bergman deja una hija, Julie Bergman, y una nieta.

Bergman había querido ser compositor desde que era un niño. Se especializó en música y teatro en la Universidad de Carolina del Norte, y recibió una maestría de la Universidad de California, Los Ángeles, donde se hizo amigo de Johnny Mercer y se convirtió en su protegido. Al principio, él y Marilyn escribieron juntos canciones para niños, y lograron un éxito comercial a finales de los años 50 con el éxito de calipso "Yellowbird". Su amistad con Streisand comenzó poco después, cuando la visitaron entre bastidores durante una de sus primeras presentaciones en clubes de Nueva York. "¿Sabes lo maravillosa que eres?", fue como Marilyn Bergman saludó a la joven cantante.

Los Bergman trabajaron tan estrechamente juntos que a menudo se encontraban pensando en la misma palabra al mismo tiempo. Alan comparó su asociación con las tareas del hogar: una lava, otra seca, el título de una canción que finalmente idearon para una melodía de Hamlisch. Bergman reacio a nombrar una canción favorita, pero citó "A Love Like Ours" como una de las más personales:

“Cuando llega un amor como el nuestro / Lo guardamos con la vida / Lo que se extravía / Cuando llega un día lluvioso / Un amor como el nuestro nos mantendrá sanos y salvos” (Cuando llega un amor como el nuestro / Lo cuidamos con nuestras vidas / Pase lo que pase / Cuando llega un día lluvioso / Un amor como el nuestro nos mantendrá seguros ya salvo).