Muere a los 50 años actor de 'The Office'

El actor Ewen MacIntosh, conocido por haber interpretado a "Big Keith" en "The Office" en su versión británica, falleció a sus 50 años. "Noticias extremadamente tristes. El muy divertido y encantador Ewen Macintosh, conocido por muchos como 'Big Keith' de The Office, ha fallecido", escribió el comediante Ricky Gervais, quien era el protagonista y creador de dicha obra.

Ewen participó en esta serie, que se emitió entre 2001 y 2003, la cual luego tuvo una adaptación estadunidense y se popularizó, en ella participaron Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski y Jenna Fischer, entre otros. La versión "UK" sólo tuvo dos temporada de seis episodios, seguidas de un especial de Navidad de dos partes, cuando salió no tuvo muy buena recepción, pero en la actualidad es muy popular.

Se despidieron de Ewen MacIntosh

Además de Gervais, la agencia que administraba los papeles de Ewen publicó: "Con gran tristeza, anunciamos el pacífico fallecimiento de nuestro querido genio de la comedia Ewen MacIntosh", publicó Just Right Management en X. "Su familia agradece a todos los que le apoyaron, especialmente a Willow Green Care Home", agregó.

También precisaron que harán una cremación privada, donde sólo acudirán amigos y familiares. Sin embargo, no se ha precisado la causa de su muerte, aunque el año pasado el actor publicó una foto desde un hospital, "Me temo que corren malos tiempos para mí, amigos. Sean fuertes", tuiteó entonces, aunque no está claro por que fue internado.