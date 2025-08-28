'Mónica': el peculiar nuevo integrante de LCDLF y amiga de Abelito

En la más reciente transmisión de La Casa de los Famosos México, los participantes dieron la bienvenida a un nuevo integrante que no es exactamente una celebridad: se trata de un personaje creado por ellos mismos. Con ropa, peluca y mucha imaginación, le dieron identidad y hasta un nombre: Mónica.

Desde temprano, Mar, Aldo de Nigris y Abelito ubicaron al curioso bulto en el baño con el fin de asustar a sus compañeros, llamándolo en broma “Paty, la cabezona”. Más tarde, Abelito llevó a “Mónica” hasta la sala, presentándola como la nueva integrante del reality. En ese momento, se le vio interactuar con cercanía, como si disfrutara de su estancia en la casa.

Reacciones de los fans

Entre los comentarios de los espectadores, algunos señalaron que Abelito parece sentirse afectado por su tiempo dentro de la casa, y recordaron que podría extrañar a su novia, quien aún no ha asistido a ninguna de las galas. Su ausencia ha sido notoria para los fanáticos en redes sociales.

Por otro lado, muchos aplauden la creatividad y el buen humor de Abelito, destacando cómo sus ocurrencias mantienen entretenidos a los espectadores y generan expectación sobre lo que sucederá en la tercera temporada del reality.