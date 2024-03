Ghibli, el estudio japonés que acaba de ganar su segundo Oscar a la mejor película de animación por “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”), aún no ha dicho qué planes tiene para el futuro, pero su fundador Hayao Miyazaki, no descarta hacer otra película.

A los 83 años, Miyazaki es el director de mayor edad nominado y galardonado en la categoría de largometraje animado. Su próximo proyecto no necesariamente tendría que ser un largometraje, podría ser un corto.

De acuerdo con una persona cercana a Miyazaki, el cineasta se siente un poco avergonzado por haber declarado hace una década que ya no haría películas argumentando su edad.

“Se arrepiente de haber anunciado al mundo que ya no haría otra película”, dijo el productor Toshio Suzuki, cofundador de Studio Ghibli, tras ganar el Premio de la Academia.

Cuando se anunció el Oscar el lunes por la mañana en Japón, se escuchó una ovación en el pequeño y humilde edificio que alberga el estudio de animación en las afueras de Tokio, donde decenas de medios invitados se habían apiñado para ver la ceremonia en una pantalla gigante.

Es el segundo premio para Ghibli tras conquistar el Oscar en 2003 por “Sen to Chihiro no kamikakushi” (“El viaje de Chihiro”). Los dos filmes del estudio son los únicos dibujados a mano que han ganado en esta categoría.

La 96ª edición de Premios de la Academia fue un gran día para el cine japonés, ya que “Godzilla Minus One” ganó el premio a mejores efectos visuales, marcando la primera victoria de Japón en esa categoría.

Los medios japoneses elogiaron las películas de Ghibli y Godzilla, señalando que una doble victoria en los Oscar no había ocurrido para el país desde 2009 cuando ganó en la categoría de película extranjera (ahora llamada largometraje internacional) por “Okuribito” (“Despedidas”) y en la de cortometraje animado por “Tsumiki no ie” (“La casa de pequeños cubos”).

Un artículo editorial publicado el martes en el periódico Yomiuri anunció “una nueva página en la historia del cine japonés”.

Japón también es una parte prominente de “Oppenheimer”, la ganadora de siete Oscar, incluido el de mejor película. La película biográfica dirigoda por Christopher Nolan se centra en el científico estadunidense que desarrolló la bomba atómica. “Oppenheimer” aún no se ha estrenado en salas de cine japonesas.

“Perfect Days” (“Días perfectos”), la conmovedora película de Wim Wenders sobre un trabajador sanitario de Tokio, era la candidata japonesa para la categoría de largometraje internacional, pero no ganó. El actor nipón Koji Yakusho, que interpreta al trabajador amable y solitario que toma fotos y cuida plantas, ganó el premio al mejor actor en Cannes en mayo del año pasado.

"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko", que triunfó en la categoría de cortometraje animado, está inspirado en la música de la artista japonesa Yoko Ono y su esposo, el Beatle John Lennon. Su hijo Sean, quien coescribió el filme, deseó feliz Día de la Madre Ono en el escenario de los Premios de la Academia.

Miyazaki celebró su victoria en los Oscar en privado en su taller y no asistió al evento del estudio, dijo Suzuki. Cuando se le preguntó por qué Miyazaki se había afeitado su característica barba, Suzuki dijo: “No quiere parecer importante”.

Suzuki dijo que pasó tiempo analizando por qué se eligió la última película de Ghibli, preguntándose si fue por las referencias al Antiguo Testamento en la historia, que se centra en un niño que lidia con la enfermedad y la muerte de su madre, y la relación que desarrolla con un pájaro parlante. Suzuki dijo que los dibujos hechos a mano de Ghibli eran más efectivos que los gráficos por computadora para retratar la metamorfosis del ave.

Ghibli no hizo mucha publicidad para la película, en cambio eligió un enfoque discreto para un filme que tardó 10 años en realizarse y se estrenó después de que Miyazaki supuestamente se retirara.

“Pensamos que estaba bien hacer algo que realmente queríamos hacer”, dijo Suzuki.