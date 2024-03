'Mis niños, tengo algo que contarles…' ¿se va Pepe Segarra de Televisa?

Ciudad de México.- El comentarista de beisbol y futbol americano en Televisa, Pepe Segarra, emitió mensaje en X en el que insinuó que podría salir de la empresa, situación que causó polémica entre sus seguidores.

El comunicador ha trabajado en Televisa desde hace cuatro décadas y junto a Antonio de Valdez y Enrique Burak han participado en eventos importantes en el beisbol y futbol americano, llamándose a si mismos “Los Tres Amigos”.

"Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen", dijo.

En una segunda publicación agregó "Algo les puedo asegurar… ¡¡nos vamos a divertir!! Les cuento pronto".

También hubo mensajes en la comunidad de X que le desearon éxito en su nueva aventura profesional.