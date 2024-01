Millos envía mensaje a quienes ser burlan por filtración de sus videos íntimos

Visiblemente afectado, el tiktoker Millos 999 habló por primera vez de la situación que ha estado viviendo en las últimas horas después de que a través de redes sociales se filtraron algunas imágenes y videos íntimos del joven, algo que lo ha tenido muy preocupado, por lo que decidió enviar un mensaje a todos sus seguidores.

"La gente cuando te ve brillando te quiere bajar. La gente que ahorita está burlándose, la gente que ahorita está asumiendo cosas, que si soy un asqueroso. La gente que ahorita me está usando de ‘hazmerreír’, no les tengo envidia, no les tengo odio, no les tengo nada", dijo el creador de contenido frente a la cámara.

Y es que esta no es la primera vez que la intimidad del joven de 21 años es vulnerada, pues declaraciones pasadas indican que ya había sido amenazado con la filtración de material explícito, algo que finalmente ocurrió ayer, cuando el material comenzó a compartirse en diversos sitios de internet y en X.

"Sigan siendo felices, yo los quiero mucho a esa gente aunque haga cosas malas. A toda esa gente que está haciendo cosas malas con mi contenido no les deseo el mal, ni les voy a decir ‘ahí viene el karma por ustedes’, les mando un abrazo muy fuerte, les mando un beso, no soy creyente pero rezaré por ustedes", añadió el influencer casi entre las lágrimas.

Ante la proliferación de las imágenes, los seguidores de Millos 999 y otros usuarios han expresado su repudio frente a la vulneración de la privacidad del creador, incluso pidieron denunciar a todos lo que comparten este contenido.

A pesar de que en México la difusión de este tipo de material está penalizada, se han reportado intentos de venta de estos videos privados, lo cual ha llevado a un llamado a aplicar la “Ley Olimpia” en defensa de su derecho a la privacidad.