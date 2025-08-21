Milica cumple su promesa: Publica video del 'debut' de Ángel Avid

Ciudad de México.- La streamer argentina Milica, conocida por su reciente victoria en el evento de boxeo amateur Supernova Strikers, ha cumplido con la expectativa generada en redes sociales al publicar el tan esperado video del “debut” de Ángel Avid en su canal de YouTube. Este contenido, que se volvió viral tras la dinámica previa a su pelea contra Mercedes Roa, ha generado revuelo, risas y algunas sorpresas entre sus seguidores.

El pasado 17 de agosto, Milica, cuyo nombre real es Micaela Ibáñez, se alzó con la victoria por decisión unánime en el Palacio de los Deportes. Antes del combate, la influencer lanzó un reto a su comunidad digital: cumpliría la propuesta del comentario con más "me gusta" en su publicación de TikTok si ganaba la pelea. El comentario ganador, con más de 3 millones de likes, fue el de Ángel Avid, un joven de 18 años originario de Durango, México, quien pidió que Milica lo “hiciera debutar”. La frase, cargada de ambigüedad, desató una ola de memes, especulaciones y expectativa en redes sociales.

El video, publicado este jueves 21 de agosto, revela que el “debut” de Ángel Avid no fue lo que muchos esperaban. En lugar de un encuentro con connotaciones románticas o subidas de tono, como algunos fans especularon, Milica llevó a Ángel a entrenar con su coach, Cristian Grosz, en una rutina de boxeo similar a la que ella realizó para preparar su pelea. En el video, se ve a Ángel, visiblemente nervioso pero entusiasmado, enfrentándose a ejercicios físicos intensos mientras Milica lo motiva con su característico humor.

La publicación del video en YouTube, titulada “El Debut de Ángel Avid”, ha acumulado miles de visualizaciones en pocas horas. Los comentarios en la plataforma no se hicieron esperar, con reacciones que van desde la burla amistosa hasta la admiración por la química entre Milica y su fan.