Mijares explica la razón detrás del mensaje sobre su 'retiro'

Ciudad de México.– El cantante mexicano Manuel Mijares habló sobre su "retiro" de los escenarios después de que compartió un breve mensaje en redes sociales hace algunos días. Y es que el famoso estuvo en "Hoy", donde habló de las razones detrás de este mensaje.

“A todos ustedes, que han sido mi inspiración durante tantos años, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento. La música ha sido mi mundo, un compromiso que he llevado en el corazón por décadas. Sin embargo, hoy quiero descansar y tomarme un tiempo libre. Gracias por estar siempre conmigo”, se pudo leer en su breve mensaje publicado hace unos días.

Esto fue interpretado por muchos como una pausa en su carrera, sin embargo, el famoso aseguró que no fue así.

"Se salió un poquito de contexto porque no dije que me iba a retirar, sino que me iba a tomar unos días porque hay un convivio por el Día de la Madre con muchas mamás, que ya pronto van a saber cómo será la dinámica, y es un regalo para mamás sin hijos, sin esposo, sin nada", contó.