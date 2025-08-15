Michelle Yeoh da vida al éxito de taquilla chino 'Ne Zha 2'

Hong Kong.- Cuando Michelle Yeoh vio por primera vez “Ne Zha 2” en Hong Kong, se fue soñando con una versión doblada.

El éxito de taquilla chino, que este año se convirtió en la película de animación más taquillera de todos los tiempos con más de 2 mil 200 millones de dólares en taquilla, le había parecido ideal para un público global y de todas las edades. Pero incluso ella, que tenía la ventaja de saber mandarín, tenía dificultades para seguir el ritmo de los subtítulos y de todo el espectáculo que sucedía en pantalla. ¿Cómo podría un niño tener alguna posibilidad?

La ganadora del Óscar, que habla inglés, malayo y cantonés con fluidez, no fue la única que pensó que un doblaje era una buena idea. El estudio cinematográfico A24 ya estaba planeando ampliar el público con una versión en inglés en colaboración con CMC Pictures. Poco después, Yeoh recibió una llamada preguntándole si quería prestar su voz a la madre de Ne Zha, Lady Yin. ¿Su respuesta?

"Claro que sí", declaró a The Associated Press en una entrevista reciente. El doblaje en inglés se estrena en más de 2 mil 500 cines norteamericanos el 22 de agosto.

La película cuenta la historia de un niño rebelde, Ne Zha, nacido como la reencarnación de un demonio de padres mortales, que busca demostrar que su destino no está predeterminado. En la primera película, se sacrifica. En la segunda, se pone a prueba para intentar salvar a su amigo y a su aldea. No te preocupes si no has visto la primera: la secuela le cuenta al público todo lo que necesita saber.

Y aunque este personaje podría ser nuevo para el público estadounidense, su mitología es bien conocida en China. Yeoh creció viendo varias versiones de televisión y cine, pero nunca lo había visto tan vívidamente.

La producción de "Ne Zha 2" duró cinco años y requirió el trabajo de unas 4.000 personas de 138 compañías de animación chinas. La película final, con una duración épica de 143 minutos, incluye 2.400 tomas de animación y mil 900 tomas de efectos especiales.

“Creo que el director y su increíble equipo superaron todos los límites”, dijo Yeoh. “Crearon este mundo mágico que nunca antes había visto con este nivel de animación excepcional. Las complejidades son alucinantes”.

Yeoh también puso su sello de aprobación en la traducción, que admite que es un arte complicado.

Con la traducción, muchas veces se pierden los matices, ¿verdad? Porque también hay que sincronizar y encontrar la cantidad justa de palabras para expresar lo mismo. Y con el idioma chino, especialmente con el folclore y cosas así, la forma en que lo expresan también es muy poética. Así que no es fácil —dijo—. Creo que lograron un equilibrio muy bueno: no lo hicieron demasiado clásico, sino también más contemporáneo.

El público norteamericano ya mostró interés en “Ne Zha 2” a principios de este año, cuando la versión subtitulada recaudó más de 20 millones de dólares. Algunas comunidades chinas en Estados Unidos incluso alquilaron cines para proyectar la película. Ahora, Yeoh cree que la versión en inglés contribuirá a su difusión global.

“Es un lenguaje universal, de familia, de amor, de los desfavorecidos, de alguien marginado e incomprendido solo por haber nacido diferente”, dijo Yeoh. “Te sumerge en nuestra cultura. Y es una forma hermosa de cruzar ese puente”.