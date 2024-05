Michelle Rodríguez habla por primera vez de su novia

En una entrevista la actriz mexicana Michelle Rodríguez abrió su corazón y habló por primera vez sobre su romance con la también actriz Victoria García, con quien lleva algunos meses de relación.

Ella quiso dejar de lado las críticas y los prejuicios para vivir su historia de amor con Victoria. “No está padre vivir con miedo en la vida. Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos. Siempre lo digo: ‘Esta soy yo y estoy feliz’”, declaró.

Para la actriz, este proceso de autodescubrimiento y aceptación ha sido fundamental para decidirse a compartir su romance con el mundo: “No hay un motivo. Te quitas cosas que no te sirven. No tienes que quedar bien con nadie. No eres monedita de oro. Nos cuesta trabajo aprenderlo. Mientras te sientas cómoda con cómo eres, es más fácil. No debemos cuestionar la vida del otro. Cuestiónense la suya”.

Al hablar sobre su romance con Victoria, la actriz, cantante y comediante mencionó que llevan muy poco tiempo juntas pero que se encuentra muy feliz a su lado.