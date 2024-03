Michelle Renaud crítica al movimiento feminista y la tunden en redes

Michelle Renaud estuvo como invitada en el podcast “Me late ser humano” donde reveló que estaba más feliz que nunca con su actual pareja, sin embargo, la famosa llamó la atención de los usuarios tras realizar una serie de comentarios que fueron tomados como una crítica al movimiento feminista.

La actriz mencionó que, a lo largo de su vida, siempre había mantenido romances con hombres que no eran proveedores, por lo que ahora se sentía sumamente plena.

“Había estado con chavos muy buena onda que yo tenía que seguir manteniendo (...) de pronto me junto con un hombre que tiene su casa, que resuelve, que me dice eso no te corresponde. En nuestro engrane, me tocó entender que a mí me toca hacer el rol de la mujer”, señaló.

Durante la entrevista, la famosa dejó en claro que su papel era el de nutrir a cada uno de los integrantes de la familia.

“Y más en esta época donde el feminismo está de yo mujer quiero ser hombre. Yo entendí que mi rol era cuidar el hogar. Mi rol era nutrir el hogar, nutrir a los niños, apoyarlo a él y su rol es proveer a esta familia, decidir de esta familia (...) para mí fue muy padre ser esta mujer que cargaba con todo sentir que estaba acompañada y protegida, para que una relación funcione debe haber roles distintos, sino vamos a competir”, puntualizó.

Lo anterior, generó un sinfín de reacciones por parte de los usuarios, quienes señalaron que la actriz tenía un concepto erróneo del feminismo.