Mía Rubín hace la competencia a Mariah Carey al cantar All I Want for Christmas

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, dejó claro que tiene mucho talento, ya que demostró que posé una voz prodigiosa al interpretar "All I Want for Christmas Is You", una canción de Mariah Carey, a la cual mucho de sus fanáticos aseguran que superó.

La joven intérprete escribió en la descripción: "IT’S TIMEEE #alliwantforchristmas #cover #fyp #song #itstime #mariahcarey".

La joven demostró que tiene una voz muy educada, ya que pudo alcanzar las complicadas notas que interpreta Mariah Carey, quien es conocida por tener una de las voces más prodigiosas del medio artístico.

Como era de esperarse, Mía Rubín Legarreta recibió varios comentarios positivos de sus fans y de los usuarios de la plataforma de videos. "No manches canta preciosoooo", "Que hermoso cantas tienes un gran voz", "Cuanto talento" y "Una voz estudiada , padrísimo", son algunos de los mensajes que se pueden leer.