Mia Marín rompe el silencio tras divorcio con Alex Marín

Hace unos días Alex Marin dio a conocer que se divorciaba de Mía Morín y terminaba con dos de sus siete mujeres, quedándose solamente con cuatro novias.

De acuerdo a declaraciones que el actor y productor de cine para adultos compartió en sus redes sociales, que fue Mia quien tomó la decisión de terminar la relación.

Ahora es turno de Mía Marín, quien rompe el silencio sobre su polémica ruptura. Más honesta que nunca y visiblemente incómoda por toda la atención que ha recibido en los últimos días, ella señala que su relación terminó desde hace mucho tiempo pero hasta ahora se da a conocer al público.

“Terminamos la relación porque había cosas que no cuadráramos, ni él, ni yo, había diferencia de opiniones… Él quería más, ya teníamos un límite pero él quería más”, dijo.

Además señaló que fue una decisión de mutuo acuerdo y que no cambiará de opinión pero también indica que no seguirán siendo amigos y que no volverá a tener una relación poliamorosa.

Al ser cuestionada por anunciar a su nuevo novio tan solo unas horas después de que se dio a conocer su divorcio, la actriz de cine nopor informó que ella está siendo feliz y eso es algo que hace feliz a Alex. Finalmente, ella espera que su hoy exesposo sea feliz con sus mujeres.