Mi amiga me encontró en un charco de sangre: Tamar Braxton

Los Ángeles.- La cantante, actriz y estrella de reality shows Tamar Braxton dijo el martes que “casi muere” en un accidente de fin de semana que no recuerda.

"Mi amiga me encontró en un charco de sangre con una herida en la cara", escribió Braxton en Instagram . "Me fracturé la nariz, perdí algunos dientes y movilidad". Añadió: "Ni siquiera sé qué me pasó".

Braxton, de 48 años, más temprano ese día había publicado: “Gracias a Dios por despertarme hoy” en una historia de Instagram.

Ella dijo que recibió llamadas después y que le costaba hablar, por lo que compartió lo que le había sucedido.

La publicación también decía: «Mi perspectiva de la vida ahora es totalmente diferente. A medida que mi salud se recupera, mi viaje mental comienza... oren por mí de verdad».

Un correo electrónico enviado al representante de Braxton solicitando más detalles no recibió respuesta inmediata.

Braxton formó parte de un grupo de canto con sus hermanas, incluida Toni Braxton, quien luego tuvo una importante carrera en solitario.

Ellos y otros miembros de la familia aparecieron en la serie de telerrealidad “Braxton Family Values” a partir de 2011, y desde entonces Tamar Braxton ha aparecido en spin-offs y otros reality shows.

Como actriz, sus créditos recientes incluyen la serie de televisión "Kingdom Business". Y ha pasado gran parte del año en una gira de canto en solitario.