Mhoni Vidente revela fecha en que Nodal y Ángela Aguilar se casarán

El amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar. Ambos están muy contentos, pero los usuarios de las redes sociales los repudian. Sin embargo, pese a que muchos consideran que hicieron las cosas mal, Mhoni Vidente aseguró que el destino para ellos dos será favorable, pues hasta se casarán, aunque no pronto.

“Sí se le ve casamiento, la carta de As de oro no trae embarazo, déjense de andar diciendo mentiras, ni se han casado, ni está embarazada. Déjenlos disfrutar la relación, sí se casan, este año no, lo más seguro es que sea el 14 de febrero del 2025, cuando Nodal se quita los tatuajes comienza a hablar con Ángela”, comentó.

Además, dijo que él no se entendía con Cazzu por las diferencias culturales y que el problema es que el cantante mexicano tardó en madurar y lastimó a muchas personas. Eso sí, culpó a la intérprete argentina por no haberse dado cuenta de los problemas de Nodal.

“Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe (…) Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”, expresó.