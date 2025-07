Florinda Meza rechaza demanda a hijos de 'Chespirito' y prepara su documental

Florinda Meza ha salido al paso de los rumores que aseguraban que demandaría a los hijos de Roberto Gómez Bolaños por la serie Chespirito: sin querer queriendo. A través de un comunicado, la actriz aclaró que no ha emprendido ninguna acción legal y, aunque no descarta nada en el futuro, dejó claro que hasta ahora no ha tomado decisiones al respecto.

“No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, explicó Meza, al tiempo que criticó la forma en que ha sido representada en la serie. Además, lamentó que ni siquiera se le haya respetado su derecho a guardar silencio sobre el tema: “Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas”.

En su mensaje, la actriz también señaló que la emisión de la serie ha provocado la difusión de antiguas entrevistas suyas fuera de contexto, lo cual considera injusto y perjudicial.

“Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta”, expresó.

Meza, quien fue esposa de Gómez Bolaños, subrayó que aunque se debe a su público, su vida y su imagen no son propiedad de los medios: “Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”.

“Atrévete a vivir”: su versión contada en primera persona

Más allá de los conflictos derivados de la serie sobre Chespirito, Florinda Meza tiene claro qué sí hará: protagonizará un documental autobiográfico titulado Atrévete a vivir. El proyecto no busca confrontar la narrativa de Chespirito: sin querer queriendo, sino contar su historia desde sus propias vivencias.

En este trabajo, Meza abordará episodios íntimos y dolorosos de su vida: su infancia, los maltratos que sufrió, su llegada a Televisa, el inicio de su relación con Gómez Bolaños y el proceso de duelo tras la muerte del comediante.