Ciudad Juárez.– Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante.

Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural. Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina, junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton.

Merlina, creada por Alfred Gough y Miles Millar, se estrenó en 2022 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global sin precedentes, alcanzando el puesto #1 en la lista de series en inglés más populares de todos los tiempos de Netflix y permaneciendo durante 20 semanas en el Top 10 Global. Basada en los personajes creados por Charles Addams y reinventada para una nueva generación.

Ya renovada para una tercera temporada, Merlina regresa con la temporada 2 parte 1 el 6 de agosto de 2025 y parte 2 el 3 de septiembre de 2025.