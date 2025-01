Melissa Rivers relata cómo tomó posesiones valiosas antes de los incendios

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Melissa Rivers recordó la rapidez con la que se propagaron los incendios forestales en California, lo que obligó a que el plan de evacuación Ready, Set, Go del condado pasara directamente a la fase de “Listos”. Eso le dejó poco tiempo para recoger sus pertenencias más valiosas antes de huir de su casa.

Cuando llegó la advertencia final, dijo Rivers el martes, “el incendio todavía estaba a un cañón de distancia, pero se podían ver claramente las llamas”.

En su apuro por evacuar, reunió rápidamente a sus mascotas y algunos objetos sentimentales, entre ellos el premio Emmy de su difunta madre, Joan Rivers. “Agarré los relojes de mis padres y el reloj de vestir de mi padre”, que le había regalado a su hijo Cooper por su cumpleaños número 18.

También logró empacar algunas prendas de vestir. “Todas nuestras pertenencias están metidas en tres bolsas de mano, tres bolsas grandes de lona y varias bolsas de plástico de Macy's junto con una bolsa de CVS”, dijo.

El incendio devastó por completo su propiedad. “Lo perdimos todo. Lo único que sobrevivió fue la puerta de entrada y la barbacoa”, compartió Rivers.

Ella describió la escala de destrucción como inimaginable.

“Es mucho más que las casas: es una ciudad entera borrada del mapa”, dijo. “Muchos negocios en Palisades eran propiedad de familias. Hay personas que no solo perdieron sus hogares, sino también sus negocios y sus medios de vida”.

Encontrar un refugio seguro ha sido otro desafío.

“Tuvimos que mudarnos tres veces debido a las evacuaciones, pero nos instalamos en la casa de un amigo en Santa Mónica”, dijo Rivers. “Han sido muy amables al acogernos, junto con otra familia con la que somos amigos”.

Rivers hace frente a estos desafíos gracias a su autoproclamado “sentido del humor negro” y a su habilidad para hacer reír a la gente. También encuentra consuelo en apoyar a otros que están pasando por momentos difíciles, lo que la ayuda a aliviar sus propias cargas.

“Estar atento y consolar a las personas de mi entorno que se ven afectadas por esto me permite no ocuparme de mis asuntos domésticos en este momento. Lloré una vez durante cinco minutos y luego otra vez durante unos 20 y no tengo tiempo para eso. Soy la hija de mis padres”.

A pesar de haber perdido la mayoría de sus pertenencias, Rivers se mantiene firme en su deseo de priorizar a aquellos que tienen mayor necesidad.

“La gente está haciendo donaciones y las tiendas están ofreciendo grandes descuentos. Veo a muchos de mis amigos de Palisades que quieren conseguir un descuento en algún lugar. Y yo sigo intentando decirles que estos jeans no son para ustedes. Pueden comprar otro par de malditos jeans en Neiman Marcus como siempre lo hicieron. Dejen que la gente que realmente los necesita los aproveche primero”.

Entre las donaciones caritativas destacó una a Rivers.

“Aparentemente, Jennifer López trajo algo de ropa. Y nos reímos de que alguien, en algún lugar, acaba de recibir un par de jeans de Jennifer López. Qué increíble”, dijo.