Mel Brooks y Angela Bassett reciben Oscar honorarios en gala estelar

Mel Brooks recibió su segundo Oscar el martes por la noche en una cena privada en el corazón de Hollywood. El evento, la 14ª edición de los Premios de los Gobernadores, no fue televisado, pero los asistentes fueron estelares con la presencia de Martin Scorsese, Christopher Nolan, Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz, Natalie Portman, Bradley Cooper y Jon Batiste.

“Prometo no vender este”, dijo Brooks.

La temporada de premios de Hollywood puede sentirse un poco autocomplaciente, pero los Premios de los Gobernadores son un respiro en esta contienda y una oportunidad para celebrar a algunas de las leyendas vivas de la industria, incluidas Brooks, Angela Bassett y la editora de cine Carol Littleton, quienes recogieron sus Oscar honorarios en el Ray Dolby Auditorium, a pocos pasos de donde se transmitirán los Premios de la Academia en marzo. Michelle Satter, directora fundadora del Instituto Sundance, también recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt.

La velada produjo risas y lágrimas, con sentidos homenajes a los agasajados y la conmemoración a personas recientemente fallecidas. Matthew Broderick y Nathan Lane le dieron una serenata a Brooks con un popurrí, instando a la multitud a unirse para “Springtime for Hitler”. Regina King brindó por su coprotagonista de “Boyz N the Hood” (“Los chicos del barrio”) por ser “excelencia humana”. Glenn Close agradeció a Littleton por hacerla lucir como una “muy buena bailarina” en su segunda película, “The Big Chill” (“Reencuentro”). Y Ryan Coogler y Chloé Zhao le dijeron a Satter lo mucho que significaba para ellos su guía cuando recién estaban comenzando.

John Mulaney fue el anfitrión y tuvo un comienzo animado.

“Es un gran honor para mí ser el anfitrión”, dijo Mulaney. “Al crecer, cuando era niño, siempre veía los Premios de los Gobernadores no televisados, a pesar de que solo comenzaron hace 14 años. Todos nos reuníamos frente al televisor apagado. Fue la única vez que vi a mi papá sonreír”.

El evento anual es organizado por la Junta de Gobernadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas para reconocer las contribuciones a la industria y los logros de toda una vida. Solía ser parte de la transmisión de los Oscar, pero se trasladó a una ocasión separada en 2009, donde no habría limitaciones de tiempo en los discursos.

Mulaney bromeó sobre el tiempo en pantalla de Rami Malek en “Oppenheimer” y la preparación de Bradley Cooper para “Maestro”, así como su propio estatus en la industria, leyendo un correo electrónico real de sus agentes sobre una audición para el papel de “joven policía” en un proyecto sin título de Maggie Gyllenhaal, que tenía a la audiencia en vilo.

Hablando de Bassett, dijo que “obtuvo una nominación al Oscar por una película de Marvel... eso es como recibir un premio Pulitzer por un comentario en Reddit”.

El evento, que se retrasó de su fecha original de noviembre debido a la huelga de actores, también es una parada de facto de la campaña para los aspirantes a los premios de la temporada actual. La votación para la 96ª edición de los Oscar comienza el jueves y las nominaciones se anunciarán el 23 de enero para la ceremonia del 10 de marzo.

Antes de que comenzaran los homenajes, se mezclaron actores y cineastas de las películas más importantes del año, como “Oppenheimer”, “Barbie”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”), “Maestro”, “Poor Things” (“Pobres criaturas”) y “The Color Purple” (“El color púrpura”).

El actor revelación de “May December”, Charles Melton, presentó a su guionista Samy Burch a la estrella de “The Holdovers”, Da’Vine Joy Randolph, y pasó a intercambiar números con otra cara nueva: Dominic Sessa. A unos pasos de distancia, Paul Giamatti conversó con Julianne Moore, mientras que Carey Mulligan se puso al día con Robert Downey Jr. Mulligan pronto fue apartada por su directora de “Promising Young Woman” y “Saltburn”, Emerald Fennell, y ambas se tomaron un momento para hablar efusivamente sobre la camisa con volantes de Barry Keoghan.

Al otro lado de la habitación, Nicholas Cage y Zac Efron estaban enfrascados en una conversación, mientras que Ayo Edebiri y Greta Lee se tomaron de la mano y posaron para una foto. Fantasia Barrino y Margot Robbie también hablaron largo y tendido, sentadas en lados opuestos de la mesa, mientras Greta Gerwig charlaba con Diane Warren. Pero todos obedientemente tomaron sus asientos cuando se les indicó, sabiendo que esta noche era para los homenajeados.

Brooks fue el primero en subir al escenario y mantuvo su discurso ligero y breve, bromeando sobre tener que vender su primer Oscar por el guion de “The Producers” (“Los productores”) porque los tiempos eran difíciles. En la ceremonia, en 1969, dijo que quería “agradecer a la academia y al dinero por este maravilloso premio”.

El actor de ahora 97 años, comenzó su carrera escribiendo para “Your Show of Shows” de Sid Caesar, y durante los siguientes 70 años escribió, dirigió, actuó, produjo cine, televisión y teatro en Broadway y escribió libros, incluidas sus memorias recientemente. Es uno de los raros EGOT (artistas que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony). Lane bromeó diciendo que con este premio honorífico Brooks es ahora un ganador de “EGOOT”. También recibió otras dos nominaciones al Oscar, por escribir la letra de la canción “Blazing Saddles” de John Morris y otra nominación como guionista por “Young Frankenstein” (“El jovencito Frankenstein”), que compartió con Gene Wilder.

Littleton trabajó frecuentemente con Lawrence Kasdan y Jonathan Demme, editando películas como “Body Heat” ” (“Fuego en el cuerpo”), “The Big Chill”, “Swimming to Cambodia” y “The Manchurian Candidate” (“El embajador del miedo”). Recibió su primera y única nominación al Oscar por “E.T. The Extra-Terrestrial” (“E.T. El extraterrestre”), la única película que ha editado para Steven Spielberg. También estuvo casada con el director de fotografía y expresidente de la Academia John Bailey, quien murió en noviembre a los 81 años.

Bassett dio un discurso apasionado, hablando de la actuación no solo como una carrera, sino como una vocación. Dijo que el Oscar honorífico no es solo otro premio, sino “un testimonio de mi legado”. Entre el público, Barrino permaneció de pie mientras Bassett hablaba, animándola en los momentos clave. Después del evento, el director de “The Color Purple”, Blitz Bazawule, dijo que era “como una iglesia”.

La actriz de 65 años recibió su primera nominación al Oscar por su interpretación de Tina Turner en “What’s Love Got to Do With It” (“Tina”) y la segunda el año pasado por interpretar a la afligida reina en “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”). Señaló que es la segunda actriz negra en recibir el Oscar honorífico, siguiendo los pasos de la fallecida Cicely Tyson, a quien consideraba una mentora.

“Hay mucho en juego porque la historia depende de nosotros”, dijo Bassett. “Rezo porque que dejemos esta industria más enriquecida”.

Coogler subió al escenario a continuación, diciendo que no quería continuar después de Bassett. De pie junto a Zhao, ambos tuvieron quizás la tarea más difícil de la noche al rendir homenaje a Satter, elogiándola como mentora y reconociendo una terrible tragedia al mismo tiempo.

Su hijo, Michael Latt, fue asesinado en diciembre en Los Ángeles. Latt, de 33 años, se estaba haciendo un nombre en la industria en proyectos con cineastas como Coogler y Ava DuVernay.

“Michelle, has cambiado nuestras vidas, pero creo que Michael fue tu mayor regalo para el mundo”, dijo Coogler.

Zhao agregó: “Eres una madre para mí y eres una madre para Ryan y para tantas personas en esta sala. Sabemos que estás sufriendo, lo sentimos mucho y sabemos que no hay nada que podamos decir para quitarte el dolor”.

Satter dijo que deseaba compartir el premio honorario con su difunto hijo, quien “lideró con amor”.