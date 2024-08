'Me voy'; Ricardo Peralta busca renunciar a 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– Las cosas para Ricardo Peralta dentro de "La Casa de los Famosos México" van de mal en peor luego del posicionamiento que tuvo en contra de Arath de la Torre, a quien acusó de homofobia por haber criticado su manera de vestir, un argumento que incluso las organizaciones pro LGBT+ reprobaron.

La polémica hizo que el comediante perdiera su contacto con su agencia, además de perder miles de seguidores en su Instagram y finalmente quedar sin esta red social al darla de baja.

Ahora, el creador de contenido sostuvo una fuerte conversación con Gomita y, entre lágrimas, apuntó que Arath no entendió lo que intentó decirle en el posicionamiento. Por esta razón, estaría dispuesto a abandonar la competencia.

Luego de enterarse de que la cuarta eliminada del reality fue Mariana Echeverría, Ricardo habló con Gomita y lanzó una contundente advertencia sobre su estancia.

"La Loba" aseguró que no le importaría pagar la cuantiosa multa por no cumplir con las reglas de su contrato y abandonar el concurso, pues ya no está dispuesto a solapar lo que sucede.

“Cóbrenme lo que me tengan que cobrar. Me voy”, dijo entre las lágrimas.

Tras estas declaraciones, Gomita lo consoló y le aconsejó que sacara todo el sentimiento, no importa si era con lágrimas. Sin embargo, Ricardo Peralta no volvió a hablar sobre la situación de salir del programa.