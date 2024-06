'Me van a anexar un par de meses'; Adrián Marcelo confirmaría entrar a 'LCDLF'

"La Casa de los Famosos México" está despertando muchas especulaciones sobre los futuros participantes del reality, incluso varias listas se han dado a conocer en las redes sociales, en donde hasta el momento todos han salido tal cual aparecen. En algunas de estos listados filtrados apareció Adrián Marcelo, polémico conductor que podría ya haber confirmado su entrada luego de unos detalles de contó en un podcast.

Fue n el programa "Conversaciones" de este lunes 24 de junio cuando el famoso conductor cerró el programa confirmando su participación en el reality show de Televisa. Hacia el final del programa, Adrián mencionó que "sería anexado". Sin embargo, dijo que aún no había firmado el contrato.

"La despedida. Hoy lunes estoy en posición de decir, no he firmado el contrato, pero en posición de afirmar que me voy a anexar en un anexo en el que te pagan, no necesitas pagar por estar", dijo. Segundos antes de acabar el programa, aunque sin decir el nombre, dejó ver que este reality show al que iba era "La Casa de los Famosos", por lo que se convertiría en el tercer confirmado de la nueva temporada.

"Ya se imaginarán donde. Después de ese show me anexo, una patrulla espiritual viene por mí".