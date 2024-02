¡Me prendió! Galilea Montijo confiesa atrevida experiencia con masajista

Gran revuelo ha causado Galilea Montijo, después de que en el programa Netas Divinas, confesara la atrevida experiencia que tuvo junto a otra mujer, dejando en claro su "salida del clóset".

Fue durante la más reciente emisión de Netas Divinas, que el elenco celebró el Día de San Valentín, motivo por el que en una de las dinámicas, las conductoras del programa contaron sus fantasías frente a la cámaras. Fue entonces cuando Galilea contó la experiencia que tuvo con una mujer, después de que Paola Rojas confesara que recibió un masaje de un "señor fuerte" que le gustó mucho.

Confesó que todo surgió cuando acudió a un masaje tailandés, donde recibió los tratos de una mujer que la hicieron "prenderse".

"Era un masaje tailandés, en un spa muy lindo, coqueto, en México, era una cosa tan espectacular dije 'estoy sintiendo bien sabrocho' y me prendió, pero no pasó nada, nada más que me prendió".