'Me estoy muriendo’, revelan video de Valeria Márquez que levanta sospechas

Valeria Márquez volvió a acaparar la atención en redes sociales, luego de que se hiciera viral un video nunca antes visto en el que la influencer, según algunos usuarios, habría anticipado su muerte. La grabación generó tal impacto que rápidamente se posicionó entre las principales tendencias digitales.

El material fue grabado el 26 de abril de 2025, dos semanas antes de que Márquez fuera asesinada. Si bien anteriormente ya circulaba un fragmento de esa transmisión en TikTok, esta nueva versión muestra momentos inéditos. En dicha sesión en vivo, Valeria compartía una tarde de alberca junto a sus tíos Armando y Moi, con quienes también vivía y tenía una sociedad, así como con algunos amigos cercanos.

"Me estoy muriendo": el fragmento que disparó las teorías

Durante la transmisión, Valeria Márquez lee mensajes de sus seguidores, pero muestra una conducta inusualmente ansiosa. Se observa cómo se muerde una uña por varios segundos, y poco después confiesa que siente una fuerte taquicardia, lo que la lleva a interrumpir la conexión.

“Tengo taquicardia, se me quiere salir el corazón (...) ya me voy chiquillos porque neta no puedo con mi vida… ‘quédate un poco más’. ‘Sí, sí voy a hacer en vivo al rato’. ‘Qué rollo Valeria, ¿cómo andamos?’ Me estoy muriendo”, se escucha decir a Márquez, visiblemente alterada.

Para muchos internautas, este episodio es una clara señal de que la influencer ya presagiaba que algo andaba mal. El nerviosismo que muestra ha alimentado las versiones de que temía por su vida, o incluso que ya tenía conocimiento de alguna amenaza.

Sin detenidos, pero con sospechas: el caso sigue abierto

Valeria Márquez fue asesinada el martes 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. Aunque se encontraba en plena grabación para TikTok, la identidad del responsable del ataque aún no ha sido esclarecida. En la escena estaban presentes un repartidor y una de las empleadas de Valeria, quien fue la encargada de finalizar la transmisión tras el atentado.

En el curso de la investigación, el nombre de Vivian de la Torre, amiga cercana de la influencer, fue vinculado al caso. Durante la transmisión, Vivian le pidió a Valeria que no saliera de su local porque le había enviado un obsequio que estaba a punto de ser entregado. Además, ha trascendido que una de las exparejas de Márquez podría estar involucrada. A pesar de estos indicios, la Fiscalía de Jalisco no ha emitido órdenes de aprehensión y mantiene abiertas tres principales líneas de investigación.