'Me embaucó'; Susana Zabaleta arremete contra AMLO

La cantante y actriz Susana Zabaleta arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que él la engañó.

Durante una entrevista con Carlos Alazraki en Atypical Te Ve, la mexicana dijo que en su momento celebró las propuestas de AMLO para apoyar la cultura y el arte en el país, sin embargo, fue en ese mismo tema en lo que la decepcionó.

"Sí conocía a López Obrador, diciendo: 'Hola, ¿Cómo están?', recorriendo nuestro país, partiéndose la madre por que el señor sí se partió la madre (...) Si no fue de gratis, a mí me embaucó con el rollo de todo va a estar increíble, vamos a ayudar a los pobres, ya no va a haber pobreza , el arte va a cambiar, yo todavía dije: 'Wow, por fin alguien se va a fijar en el arte'. Nos hicieron así, ay, yo sí sentí así", expresó Susana Zabaleta.

La famosa apoyó a López Obrador durante su campaña electoral del 2018, pues se dijo "hasta la madre" de los gobiernos anteriores del PRI y el PAN. Sin emargo, en el 2019 evidenció su arrepentimiento hacia el actual presidente.

Zabaleta aseguró que ahora se inclina por la candidata Xóchitl Gálvez, debido a que, según asegura, ella representa "una esperanza" hacia "construir, en lugar de destruir".

"Yo sí creo que hay una esperanza, se llama Xóchitl", agregó la actriz0