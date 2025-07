'Me contó una de vaqueros'; Ninel asegura que fue engañada por su ex Larry Ramos

Ciudad de México.– Ninel Conde poco a poco comienza a abrir su corazón con sus compañeros dentro de "La Casa de los Famosos" y entre los temas que decidió hablar fue de su polémica relación con su expareja Larry Ramos, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos tras ser acusado de estafar a decenas de personas con millones de dólares con negocios en esquemas piramidales.

En una charla íntima con Facundo y Mar Contreras, la actriz y cantante aseguró que Larry le contó su historia, pero de una manera que lo colocaba a él como víctima y ella le creyó. Y es que la artista relató que conoció a Ramos en Miami y que fue su propio mánager quien le advirtió sobre los posibles problemas legales que rodeaban a Ramos, pues cuando la conoció él ya tenía una demanda en su contra. Ante la duda, Ninel decidió confrontarlo.

La cantante detalló que su expareja se dedicaba a esquemas de inversión tipo piramidal y que, según él, su socio lo había traicionado. “Me contó una historia de vaqueros. Terminé diciendo: ‘pobrecito’”, recordó.

La intérprete de “Bombón Asesino” recordó que Ramos le explicó que el departamento en Miami era suyo, pero que estaba a nombre de una empresa “por cuestión de taxes”.

Ninel Conde reconoció que en ese momento decidió confiar en su pareja y terminó invirtiendo una suma pequeña en los proyectos promovidos por él. "Terminé dándole para invertir en la piramidal, pero no fue mucho… Cuando uno se enamora quieres creer lo que te dicen, dije voy a entrar con poquito…", contó y aseguró que no involucró a amigos u otras personas.

Poco después, la presión de los acreedores y la aparición de demandas confirmaron sus sospechas de que Ramos estaba involucrado en un esquema de fraude piramidal que afectaba a numerosas personas.

Ninel relató que la situación se agravó durante la pandemia, cuando “todo el mundo le empezó a pedir dinero y ahí colapsó”.

Ninel narró que, tras ser detenido, su expareja obtuvo libertad condicional con un grillete electrónico. En ese punto, ella todavía lo apoyó pagándole los abogados. Aseguró que las autoridades iban a recapturarlo porque un día él la fue a dejar cerca del aeropuerto, zona a la que tenía prohibido acercarse, por lo que comenzó a planear su huída.

“Decidió huir porque le quitaron la libertad condicional, se pone a planear su huida, un día amaneció el grillete cortado, ni adiós me dijo, dejó todas sus cosas”, relató la cantante.

El abandono se produjo “de la noche a la mañana”, en un momento crítico para la cantante, quien afirmó que se sintió engañada y estafada.

“Entre el dolor que me dejó, que me engañó y que me tenía que mover, ahí tomé la decisión de o me regresaba a México o realizaba mi sueño de fincarme en Estados Unidos”, declaró.