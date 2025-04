'Me asusté mucho'; denuncia Kunno ataque homofóico en su contra

Ciudad de México.– A través de sus redes sociales el influencer mexicano Kunno denunció un ataque homofóbico en su contra al salir de un bar en Monterrey, Nuevo León. El ataque no solo fue verbal, sino también físico, según contó y demostró en una serie de historias de Instagram.

Según relató, el incidente ocurrió la noche del jueves, cuando salía de un bar tras una reunión con amigos. El influencer detalló que fue insultado y agredido físicamente por un grupo de tres hombres, quienes lo golpearon y lo persiguieron, obligándolo a huir del lugar.

El ataque comenzó cuando decidió abandonar el bar debido al cansancio y al consumo de alcohol. Al salir del recinto para solicitar un taxi de aplicación, se encontró con un grupo de tres o cuatro hombres que comenzaron a burlarse de él y a lanzar insultos homofóbicos.

El ambiente se tornó más tenso cuando los agresores comenzaron a seguirlo. Según el relato de Kunno, uno de los hombres lo alcanzó y le propinó un puñetazo en el rostro, lo que le provocó una herida contusa en la zona superior del ojo derecho, junto a la ceja.

Kunno relató que, tras el ataque, logró llegar a su casa, donde se encerró en el baño para procesar lo ocurrido. “Me sentí muy débil. No podía creer lo que me pasó y de lo que pude escapar porque literalmente salí corriendo. No sé con qué fuerzas me solté de estos chicos y corrí”, expresó visiblemente afectado.

El creador de contenido decidió compartir su experiencia para visibilizar la persistencia de la homofobia y la violencia contra la comunidad LGBTQ+ en la actualidad. “Estamos en pleno 2025 y esto fue un acto de homofobia”, sentenció Kunno, lamentando que este tipo de agresiones sigan ocurriendo, especialmente en su ciudad natal.