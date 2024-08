'Mayito' se pone celoso porque Agustín le da de comer a Arath en la boca

Mario Bezares y Arath de la Torre pasaron de ser enemigos en La Casa de los Famosos México a convertirse en la pareja de moda de la segunda temporada del reality show. Ahora, después de verlos como tías y sufriendo en la placa en diferentes ocasiones, llegó el momento de ver cómo creció su 'bromance', ya que se presentó la primera escena de celos entre los dos hombres más grandes de la casa. El problema comenzó por un 'coqueteo' de Agustín.

Los celos se presentaron en la cocina. Los integrantes de Mar estaban platicando mientras que Agus se comía algo dulce. Antes de terminarse el platillo llegó el 'coqueteo' con Arath y la inmediata reacción de Mayito que no podía creer lo que estaba viendo que lo hicieran frente a él. Sólo quería que le respetaran y que respetaran lo que tenían los dos integrantes del cuarto Mar.

Previo a que se viviera la eliminación de este domingo en La Casa de los Famosos México, Mario, Agustín y Arath fueron los protagonistas de una historia de celos en la cocina. Agus se encontraba comiendo algo dulce, mientras los dos habitantes (varones) más grandes platicaban. Antes de terminarse el plato, le dio un poco a Arath. El problema fue que le dio de su propia cuchara.

Mayito sin dudarlo reaccionó a dicho momento reclamándole a los dos. Primero fue a Agustín por haberle dado un poco de su comida directo a la boca. Después a Arath por aceptar el bocado de Agustín. El integrante del cuarto 'Tierra' fue intimidado por Mayito que defendía a su "hombre".

"Te voy a pedir un favor. ¡No te metas con mi hombre! Aunque le des en la boca, yo si te parto tu mad.. cab.. No te metas con mi hombre", dijo Mario Bezares de cerca Agustín que se ponía nervioso.

Arath intentó calmar a Mario, pero se fue en su contra, ya que primero lo estaba haciendo en frente de él. En segundo lugar no entendía porque el líder del cuarto Mar había aceptado el bocado. Agustín le indicó que pensó que era una pareja abierta como la de Ricardo, pero Bezares de inmediato le dejó claro que no son nada de eso. Ellos están chapados a la antigua y no son de compartir, sino de cuidar lo suyo.

"No, no no. Abierta...", dijo Mayito para que Arath complementara: "Estamos chapados a la antigua".

La escena terminó y Agustín las aguas se calmaron. Lo que es una realidad es que el integrante del cuarto Tierra se llevó el mensaje bastante claro al enterarse que no puede meterse con Arath de la Torre en lo que resta del programa. No hay forma en la que puedan romper esa relación. Se tiene que recordar que el argentino ya coqueteó con varias personas de la casa.