Matan a puñaladas a mamá de querido cantante

Virginia.- La comunidad musical y un pequeño pueblo de montaña en Virginia se encuentran en shock tras el asesinato de Holly Hatcher, madre del cantante de música country Spencer Hatcher, durante un allanamiento de morada aparentemente aleatorio. Holly, de 62 años y exprofesora, fue apuñalada mortalmente en su hogar alrededor de la medianoche del 3 de agosto.

Según las autoridades locales, el intruso identificado como Kevin Moses Walker, de 41 años y originario de Pikesville, Maryland, irrumpió en la residencia de los Hatcher sin conexión aparente con la familia. Walker apuñaló a Holly Hatcher, quien falleció a causa de las heridas. Su esposo, Michael Hatcher, resultó herido en el ataque pero logró disparar al agresor en defensa propia, causándole la muerte en el lugar.

El sheriff del condado de Rockingham, Bryan Hutcheson, describió el incidente como "altamente inusual" y algo sin precedentes en sus 31 años de servicio, destacando que no se trató de un robo común sino de un acto de violencia impredecible.

Spencer Hatcher, un artista emergente en la escena country de Nashville conocido por sus raíces tradicionales en el género, expresó su profundo dolor a través de redes sociales y comunicados. "Es una pérdida monumental para nuestra familia", declaró el cantante, quien ha cancelado sus presentaciones próximas para enfocarse en el duelo y apoyar a su padre herido.