'MasterChef Celebrity': Este fue el último integrante expulsado del reality

Ciudad Juárez.– Este fin de semana se llevó a cabo la cuarta jornada del reality "MasterChef Celebrity Generaciones", donde todos los participantes demostraron sus habilidades en la cocina para continuar dentro del programa, sin embargo, uno de ellos no logró convencer a los jueces.

Para sorpresa de todos, en esta ocasión la generación de los Clásicos logró obtener su subida al balcón al ganar con un excelente platillo de Nicky Chávez, por lo que todo quedó entre los más jóvenes.

Fue en el reto de eliminación donde María José Magán demostró no haber tenido lo necesario para seguir en la competencia, pues con su platillo de arepas "La venezolana más mexicana", su sabor no logró encantar a los jueces.

Desde la preparación todos veían que María José no la estaba pasando nada bien y los chefs fueron muy estrictos con ella. La chef Zahie incluso le comentó que su arepa no sabía a nada y la cebolla estaba cruda. Por otra parte el chef Adrián le preguntó por qué había puesto solo una arepa si son tres chefs quienes hacen la degustación. Los jueces limitaron los comentarios, pues ya no tenían algo más que agregar.

De esta manera, Majo se convirtió en la cuarta eliminada del programa, con lo que se une a Memo Ríos, Rosa Gloria Chagoyán e Iram Mendiola.