Maryfer Centeno asegura que Adela Micha está enamorada de ella

La relación entre la grafóloga Maryfer Centeno y la periodista Adela Micha ha estado bajo escrutinio público desde principios del 2023, cuando una serie de desacuerdos comenzaron a emerger, marcando el inicio de un conflicto que parece lejos de encontrar una resolución.

Los desencuentros entre ambas personalidades tomaron notoriedad luego de un incidente en el programa de Adela, donde Niurka atacó verbalmente a Maryfer. Este suceso desencadenó una serie de acusaciones por parte de Centeno hacia Micha, quien según la grafóloga, no brindó el respaldo esperado en medio de la controversia, lo que llevó a su decisión de retirarse del programa.

Recientemente, la polémica ha resurgido con fuerza debido a las declaraciones de Centeno en el programa del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, donde sugirió que Adela Micha estaría obsesionada con ella, incluso llegando a insinuar un posible enamoramiento por parte de la periodista hacia su persona.

“A ver, yo no sé qué pasa con Adela, pero creo que no me supera. Te juro que ni mis expretendientes hacían tanto tango. Tanto show no es normal. Probablemente se enamoró de mí, probablemente soy su crush, alguna cosa muy extraña porque no es normal. La que se portó mal conmigo fue ella”, compartió Maryfer.

Las declaraciones de Centeno han generado una ola de críticas hacia su persona, siendo consideradas como inapropiadas y de mal gusto hacia Adela Micha.