Marvel muestra un adelanto de Thunderbolts en el Super Bowl

Ciudad Juárez.- Durante el Super Bowl LIX, Marvel Studios presentó un nuevo adelanto de la película "Thunderbolts".

Este filme reúne a varios antihéroes del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo personajes de "Ant-Man and the Wasp", "Black Widow" y "The Falcon and the Winter Soldier".

Dirigida por Jake Schreier y protagonizada por Florence Pugh como Yelena Belova, "Thunderbolts" sigue a un grupo de inadaptados bajo el control de Valentina Allegra de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus. El equipo incluye a Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Ghost (Hannah John-Kamen) y Robert Reynolds (Lewis Pullman).

Harbour destacó que los Thunderbolts son una nueva especie de héroes en el MCU, mientras que Stan comparó la película con "El Club de los Cinco" por su dinámica única entre los personajes.

"Thunderbolts", producida por Kevin Feige y con guion de Eric Pearson, se estrenará en cines el 2 de mayo.