Marlon niega fraude vs Wendy Guevara; 'ella me regaló la camioneta de 1 mdp'

Ciudad Juárez.– El cubano Marlon Colmenarez, examigo de la influencer mexicana Wendy Guevara, negó las acusaciones de fraude que han hecho en su contra en redes sociales después de que fue acusado de querer quedarse con una camioneta con valor de 1 millón de pesos que la "Perdida" la habría regalado cuando ambos tenían una amistad.

Fue a través de su cuenta de Facebook que Marlon aseguró que él y Wendy eran solo amigos, nunca pareja, cuando ella decidió darle de regalo el vehículo. De acuerdo con su versión, la influencer firmó el endoso de la factura y le cedió los derechos del vehículo, por lo que consideró injusto que Wendy quiera quitarle su regalo por motivos de venganza.

Y es que hayq ue recordar que hace poco Wendy reveló ante los medios que un hombre habría intentado vender una camioneta utilizando un documento presuntamente alterado, en el que se indicaba que ella había transferido previamente el vehículo.

La influencer, originaria de León, señaló que llevará el caso ante un juez, exigiendo que esa persona muestre las pruebas de dicha venta.

Según Marlon, el documento que firmó Wendy en su momento le cedía los derechos del vehículo, aunque la factura aún está a nombre de ella. Asegura que no ha recibido ninguna demanda formal y considera que Wendy busca tenderle una trampa. También afirmó que ella niega que la camioneta haya sido un obsequio.

"Le afecta porque está dolida porque le dejé de hablar. Si no lo hubiera hecho, tendría más de una camioneta; ella me quería dar todo", dijo. Además, explicó que la decisión de alejarse fue por su bienestar: "Ya no aguantaba. Incluso mi vida estuvo en riesgo. Quisieron matarme por ella".