Marlon Colmenarez habla de su relación con Wendy Guevara

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez parece que ya no son tan cercanos como antes y supuestamente una estafa millonaria habría sido el motivo, pero luego de muchos rumores y especulaciones en redes sociales por fin Marlon habló al respecto, .

Se ha dicho que presuntamente Wendy pagó más de 500 mil pesos en el hospedaje de un viaje a Cancún con Marlon, a quien además le habría dado otros 500 mil pesos, como parte de un regalo de cumpleaños. Pero él habría estado solo 5 días con ella y otros 5 días más se habría ido con otra persona. Todo esto sigue en el terreno de los “chismes”.

Tras esto, Marlon salió a hablar y comentó: “Nada… fue un ciclo que pasó, si la veo la saludo, obviamente, no pasa nada malo, me quedan muchos momentos bonitos que vivimos juntos, muchas cosas buenas”. Muchos de los usuarios de las redes no están a gusto con esta explicación y esperan que con el paso del tiempo salga la verdad a flote.