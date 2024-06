Marlon Colmenarez estalla contra Paola Suárez

Marlon Colmenarez ha decidido alzar la voz ante las acusaciones y críticas que han surgido en su contra luego de su separación de Wendy Guevara. En un contundente video compartido en sus redes sociales, el modelo venezolano no solo se defendió de las declaraciones de Paola Suárez, sino que también arremetió contra lo que él denomina como "ataques injustificados".

Colmenarez inició su respuesta expresando su frustración por las acusaciones de Suárez, a quien llamó "la diputada del partido de la hipocresía y el cinismo". Enfatizó que no considera justo que ella hable de él como si tuviera una vida perfecta, destacando el repetitivo patrón de acusaciones que, según él, carecen de fundamento sólido.

“Hay muchas cosas que no me parecen justas, yo tengo un mensaje para la diputada del partido del partido de la hipocresía y el cinismo y esta señorita se llama Paola Suárez. No me parece bien que cada que ella quiera hablar de mí lo haga como si ella tuviera una vida muy perfecta, eso no está bien (…) Cuatro años con lo mismo, ya aburre, y siempre dice lo mismo”, comenzó Marlon Colmenarez.

El modelo no se detuvo ahí y reveló haberse distanciado del círculo social de Wendy Guevara debido a lo que describió como un ambiente cargado de "negatividad" y "chismes".

"Se me está juzgando de una manera muy irracional como si yo hubiera hecho algo muy malo en la vida", declaró Colmenarez, subrayando la injusticia percibida en las críticas públicas en su contra. Su defensa no solo apuntó a limpiar su nombre, sino también a cuestionar la integridad de quienes han contribuido a difundir opiniones negativas sobre su persona.