No tiene sentido pedirle a Marisa Abela que cante canciones de Amy Winehouse en un karaoke. Sus amigos ya lo han intentado y han fracasado.

Pero puedes verla cantar -y convertirse- en Winehouse en la nueva película “Back to Black”, que se estrena en Estados Unidos el viernes.

Abela, famosa por la serie de televisión sobre sexo, drogas y banca “Industry”, no quería que su actuación se sintiera como una mera imitación de la emblemática cantante británica. Pasó cuatro meses aprendiendo a cantar en el estilo vocal específico de Winehouse (dos horas al día, cinco días a la semana), a tocar la guitarra (una hora al día, tres veces a la semana) y a moverse como ella a través de un entrenamiento físico “intenso”.

Se sumergió en la vida y la música de Winehouse hasta que, dice, fue “molesto”. Decidiendo dar a sus compañeros de piso un descanso del sonido de su práctica de guitarra (“al principio todo sonaba terrible”) o viendo actuaciones en bucle (“una y otra y otra vez”), se mudó a Camden.

Es la zona del norte de Londres donde Winehouse vivió y murió y donde todavía es muy querida y recordada. Su imagen y su música están en todas partes.

“Ella estaba afuera y estaba en pubs y restaurantes y, ya sabes, cantando cuando no debía haberlo hecho. Y también cuando debería hacerlo”, dice Abela.

“Back to Black”, dirigida por la cineasta Sam Taylor-Johnson, sigue las experiencias que llevaron a Winehouse a escribir el álbum del mismo título. Muestra su ascenso a la fama desde su álbum debut “Frank” hasta su triunfo en los Grammy de 2008. Lejos de la música, vemos sus cenas familiares los viernes por la noche y la angustia de su relación con Blake Fielder-Civil (interpretado por Jack O’Connell).

Abela tiene ahora 27 años, la misma edad que tenía Winehouse cuando murió en 2011. La actriz se reunió recientemente con The Associated Press en el tradicional pub y local de música de Camden, The Dublin Castle, un lugar frecuentado por Winehouse y lugar de rodaje de “Back to Black”.

“Era importante para ella estar siempre en Camden”, dice Abela. “Todo el mundo tiene historias y eso es muy útil”.

La actriz recuerda haber ido a tomar una cerveza después de conseguir el trabajo, solo para tener una idea del lugar. Winehouse tocaba allí y se colocaba detrás de la barra para tomar pintas de cerveza. Hay fotos autografiadas de la casera Peggy Conlon que se exhiben con orgullo detrás de la barra (tuvieron que ser retiradas para filmar).

Abela describe cómo las mesas y los pisos pegajosos por los que alguna vez pasó Winehouse infundieron realismo a las escenas que presentaban a los extras de pie con bebidas falsas en sus manos.

“Hay una historia increíble en estos lugares, especialmente en los lugares musicales de los que ella formó parte y luego se convirtió en parte de su legado”, dice Abela.

El único problema de hacer una película sobre Winehouse en Camden es que es imposible esconderse detrás de las puertas cerradas de un set de filmación.

Así que Abela fue captada por los paparazzi, al igual que Winehouse, caminando bajo la lluvia, luciendo lápiz labial rojo, cabello negro con peinado alto y zapatillas de ballet, “básicamente descalza”. Pero cuando llegó el momento, abrazó los imponentes tacones de aguja que la cantante usaría en el escenario.

“Esos tacones son una locura”, dice Abela. “Hizo un trabajo increíble manteniéndose erguida con esos tacones, especialmente con ese cabello, quiero decir, no es claro. Es una pieza pesada en tu cabeza”.

Incluso se sugirió que la actriz usara zapatillas deportivas, cuando sus pies estaban fuera de plano durante una escena que recreaba la actuación de Winehouse en Glastonbury en 2008, por razones de seguridad.

“Pero cambia mucho tu físico estar en zapatillas corriendo. Así que no, me quedo en los tacones, muchas gracias”, decidió Abela.

Taylor-Johnson se reunió con la familia de Winehouse, pero dice que no tenían control artístico sobre la película. Fue escrita por Matt Greenhalgh, quien también escribió biopics de Ian Curtis de Joy Division («Control» de 2007) y John Lennon («Nowhere Boy» de 2009). Taylor-Johnson, una gran admiradora de Winehouse, dice que supo desde el principio del proceso de audición que Abela podía canalizar y hacer “surgir el sentimiento de Amy”.

Abela dice que vertió “sangre, sudor y lágrimas” en el papel porque sabía de primera mano lo mucho que Winehouse significaba para la gente.

Al crecer en una familia judía, viviendo en un pequeño pueblo a las afueras de Brighton, en la costa sur de Inglaterra, Abela estudió en una escuela de la Iglesia de Inglaterra y no conocía a otros judíos.

“No vi a ninguna mujer genial ondeando la estrella de David. Y luego Amy Winehouse estaba ahí. Y eso fue genial para mí”, recuerda Abela.

“Back to Black” encabezó la taquilla dos veces cuando se estrenó en el Reino Unido e Irlanda el mes pasado. Abela no lee críticas, pero admite que la idea de lo que Winehouse pensaría de ella la mantenía despierta por la noche. Finalmente, llegó a la conclusión de que la cantante al menos respetaría la cantidad de trabajo que puso en su actuación.

Ella insistió en cantar de verdad, si decidían que era lo suficientemente buena, como una forma de “desbloquear” a Winehouse. Pero, por ahora, Abela no tiene planes de capitalizar sus lecciones de canto.

“No es la forma en que elijo expresarme artísticamente”, dice. “No creo que vayamos a ver un álbum mío en el corto plazo”.